Pannenhilfe voll im Einsatz

Die Pannenhilfe bleibt in Österreich weiterhin voll im Einsatz. Sowohl der Öamtc wie auch der Arbö haben bekannt gegeben, dass die Pannenhilfe weiterhin im Einsatz bleiben. Auch die Stützpunkte weiterhin zur Notfallversorgung zur Verfügung stehen.

Die jüngste Ankündigung der Regierung hat natürlich auch Auswirkungen auf den ÖAMTC. „Selbstverständlich unterstützen wir jegliche Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus beitragen und reduzieren die sozialen Kontakte auf ein Minimum zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter“, sagt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. „Die Nothilfe bleibt im vollen Umfang gewährleistet. Unsere Pannenfahrer sind weiterhin jeden Tag auf Österreichs Straßen unterwegs, um ÖAMTC-Mitgliedern im Pannenfall rasch zu helfen. Und auch an den 115 Stützpunkten wird es technische Hilfsleistungen geben. Allerdings in sehr eingeschränktem Umfang. Wir bitten unsere Mitglieder nur bei dringenden Angelegenheiten im Pannenfall, oder zur Wahrung der Verkehrssicherheit zum Stützpunkt zu fahren“, erklärt Schmerold. „Selbstverständlich sind auch alle unsere Notarzthubschrauber, als wesentliche Säule der österreichischen Gesundheitsvorsorge, tagtäglich einsatzbereit.“

Die von der österreichischen Bundesregierung gesetzten Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben keine Auswirkungen auf den ARBÖ-Pannendienst. Die ARBÖ-Techniker sind rund um die Uhr in ganz Österreich (in den unter Quarantäne gestellten Regionen St. Anton und Paznauntal in Absprache mit den örtlichen Behörden) im Einsatz und garantieren dadurch die Mobilität aller Mitglieder. Erreichbar ist der ARBÖ- Pannendienst von 0 bis 24 Uhr unter der Nummer 1-2-3 oder über den Notrufbutton in der ARBÖ-Pannen-App. Darüberhinaus sind alle 91 ARBÖ-Prüfzentren mit einem Journaldienst besetzt, um sicherheitsrelevante Dienstleistungen durchführen zu können. Eine Terminvereinbarung für unaufschiebbare Reparaturen ist dringend zu empfehlen, um unnötige Wartezeiten und soziale Kontakte zu vermeiden.

