PanzerGlass – Hygienespray für empfindliche Technik

PanzerGlass bringt „SPRAY Twice A Day“, einen Hygienespray für empfindliche Technik auf den Markt. Ein Produkt zur Reinigung und Desinfektion von Tablets, Mobiltelefonen, Smartwatches und Sonnenbrillen. Das dänische Unternehmen ist spezialisiert auf Premium-Schutzprodukte für Displays.

„SPRAY Twice A Day“ entfernt Bakterien und Viren. Ohne die Oberfläche anzugreifen. Das Produkt ist auf dem Handy bis zu 12 Stunden wirksam. Es ist biologisch abbaubar, hypoallergen und entspricht den Anforderungen der ISO EN 1276. Einem quantitativen Suspensionstest. Zur Bewertung der Wirkung chemischer Antiseptika und Desinfektionsmittel. PanzerGlass hat „SPRAY Twice A Day“ in enger Zusammenarbeit mit dem Dänischen Technologischen Institut entwickelt.

„SPRAY Twice A Day“ der Bakterien- und Virenkiller

Bakterien und Viren verbreiten sich im Alltag über sämtliche Oberflächen. Aber häufig vergessen User einen entscheidenden Herd. Die täglich genutzte Technik. Frank Reimann ist bei PanzerGlass für den Retail-Vertrieb in der DACH-Region zuständig: „Gerade im aktuellen Kontext rund um das Coronavirus greifen viele zu Hygienesprays. Um Hände und Oberflächen zu reinigen. Smartphones, Tablets und andere Gegenstände sind nämlich wahre Keimschleudern. Darauf finden sich zehnmal mehr Krankheitserreger als etwa auf Toilettensitzen. Das Coronavirus kann laut WHO auf Glasoberflächen bis zu 96 Stunden überleben. Unser Produkt tötet 99,999% der Bakterien erfolgreich ab. Darunter auch die vier verbreitetsten Krankenhauskeime.“ Wer sein Display etwa mit Fensterreiniger saubermacht, riskiert einen Schaden am Gerät. Deswegen empfiehlt sich „SPRAY Twice A Day“ von PanzerGlass als Hygienespray zur Reinigung für empfindliche Technik.

Ohne Display schädigende Zusatzstoffe

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hygiene- und Reinigungs-Produkten funktioniert „SPRAY Twice A Day“, durch Milchsäure auf Wasserbasis. Er wirkt ohne Zusatz von Ammoniak, Phosphaten, Duftstoffen oder Parabenen. Da auch kein Alkohol enthalten ist, wird die oleophobe Beschichtung des Displays nicht angegriffen. Der längliche Flacon aus Kunststoff ist ideal für den Alltag geeignet. Zu dem Spray gehört ein Bildschirmschonendes, hochwertiges Mikrofasertuch. In einem Bundle mit je einer 100ml- und einer 8ml-Flasche sind ein Reinigungspinsel und ein Transportbeutel aus Stoff enthalten.

Für die Sprayflaschen, die leicht in Hand- und Hosentasche passen, ist ein 1-Liter-Nachfüllpack verfügbar. Die Flaschen werden umweltschonend hergestellt. Sie bestehen aus recyclebarem PETG Material. Außerdem ist das gesamte Verpackungsmaterial aus Papier. „SPRAY Twice A Day“ ist über www.panzerglass.de und in ausgewählten Partner-Shops erhältlich. PanzerGlass Displayschutzprodukte gibt es unter anderem: Bei Vodafone, Deutsche Telekom, Mobilcom-Debitel, aetka, Expert, Euronics, www.otto.de und natürlich über www.panzerglass.de

