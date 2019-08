Pappas Holding – Neue Geschäftsführung

Catharina Pappas richtet nach der Übernahme aller automotiven Aktivitäten der Unternehmensgruppe Ihre Unternehmen für die Zukunft aus. Die neue Geschäftsführung der Pappas Holding: Neben der Vorsitzenden der Geschäftsführung, Catharina Pappas, die für Strategie und Unternehmenssteuerung zuständig ist und Friedrich Lixl (Innovationsmanagement) wurden Norbert Bauer, Günter Graf und Mag. Peter Pixner als neue Mitglieder der Geschäftsführung bestellt.

Die drei neuen Geschäftsführer sind allesamt bereits seit vielen Jahren in leitenden Funktionen in der Automobilbranche bzw. in der Pappas Gruppe aktiv.

Norbert Bauer startete bereits 1983 seine berufliche Laufbahn bei Pappas im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling. In der Pappas Holding war er schon bisher Finanzprokurist, auch bei den Auslandsbeteiligungen in Deutschland und Ungarn. Er verantwortet das Ressort Finanzen und Controlling.

Günter Graf ist verantwortlich für das Kunden- und Teilemanagement. Er machte in der Pappas Gruppe Karriere mit Lehre und war schon im Alter von 30 Jahren Betriebsleiter des Reparaturwerks am Hauptstandort Salzburg. 2003 wurde er zum Leiter aller Kundendienstbetriebe in Österreich und vor über 15 Jahren zum Geschäftsführer in der Georg Pappas Automobil GmbH bestellt.

Mag. Peter Pixner hat nach einer Kfz-Mechanikerlehre, die Matura und anschließend ein BWL Studium an der Wirtschaftsuniversität Innsbruck abgeschlossen. Seit 1993 ist er in verschiedenen Funktionen in der Automobilbranche tätig. Unter anderem bei Mercedes Austria und bei der BMW AG in München. 2018 wurde er zum Brand Director in der Pappas Holding bestellt. In der Pappas Holding übernimmt er nun das Ressort Verkauf und Marketing.

