Pappas Steiermark – Geschäftsführerwechsel

Nachdem Andreas Oberbichler seinen Geschäftsführervertrag nicht verlängerte kommt es zum Geschäftsführerwechsel bei Pappas Steiermark. Oberbichler übergibt sein Amt an den erfahrenen Automobilmanager Wolfgang Prisching.

Wolfgang Prisching sammelte in seiner bisherigen Berufslaufbahn in diversen Führungsfunktionen Erfahrung im After-Sales und im Vertrieb. Darüber hinaus bringt er außerordentliches Know-how im Zusammenhang mit der Pappas-Kernmarke Mercedes-Benz mit. Von 1984 bis 2000 war Prisching bei der Konrad Wittwar Ges.m.b.H., der heutigen Pappas Steiermark GmbH, tätig. Zuletzt fungierte er dort als Betriebsleiter. Die letzten Jahre war er bei namhaften Automobilhändlern in leitenden Funktionen beschäftigt. Mit Oktober 2019 kehrt Prisching nun zu Pappas zurück.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp