Pappas übernahm Kfz-Jauernig in Wien

Die Pappas Auto GmbH Wiener Neudorf über nahm den Kfz- Jauernig in Wien 18. Der Kfz-Fachbetrieb F. Jauernig existiert bereits seit 1911. Damit sichert Pappas die Zukunft des autorisierten Servicepartners für Mercedes-Benz Pkw und Vans, smart und Jeep ab. Pappas übernimmt alle 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Traditionsunternehmens. Der bisherige Eigentümer Ing. Mag. Fritz Jauernig wird als Konsulent die Übergabe begleiten.

Statements

Fritz Jauernig: „Durch die Einbindung in die Pappas Österreich Organisation sichern wir die Zukunft des Betriebes ab. Pappas Österreich betreut an mehreren Standorten die gleichen Marken. Somit ist 100-prozentige Kontinuität in der Kundenbetreuung von Jauernig gesichert.“

Friedrich Lixl, GF Pappas Holding: „Mit dem Service-Team von Jauernig bekommen wir im Westen Wiens einen Top-Standort dazu. Wir können damit unseren Wiener Kunden einen weiteren hervorragenden Service-Stützpunkt anbieten.“

Rudolf Radlherr, GF Pappas Auto GmbH: „Ich freue mich, mit Jauernig einen gut funktionierenden familiär geführten Betrieb in unser Angebot einzubinden. Wir stärken unsere Gesamtkompetenz als Mobilitätspartner für die Wirtschaft.“

