Parken und Laden automatisch

Parken und Laden automatisch – immer mehr Elektrofahrzeuge müssen sich in Zukunft öffentliche Ladestationen teilen. Um Wartezeiten zu vermeiden, entwickelt Hyundai derzeit das Automated Valet Parking System (AVPS). Es kombiniert das vollautomatische Parken und kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen.

AVPS parkt das Elektrofahrzeug vollautomatisch an einer freien drahtlosen Ladestation ein. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, rangiert AVPS das Fahrzeug automatisch in eine andere freie Parklücke. So kann das nächste Elektrofahrzeug die Ladestation nutzen. Wenn der Fahrer seinen Wagen per Smartphone ordert, kehrt es autonom zum Standort des Fahrers zurück.

Dabei kommunizieren Elektrofahrzeug, Parkeinrichtung, Ladesystem und die Smartphone-App kontinuierlich miteinander. Die Parkeinrichtung sendet den Standort von leeren Parkplätzen und Ladestationen, während das Ladesystem den Ladezustand der Fahrzeugbatterie in Echtzeit aktualisiert.Hyundai will ab 2021 in verschiedenen Städten autonomes Fahren ermöglichen. Das Automated Valet Parking System (AVPS) ist mit der Einführung autonomer Fahrzeugs der Stufe 4 für 2025 vorgesehen. 2030 will Hyundai die ersten vollständig autonomen Fahrzeuge auf den Markt bringen.

