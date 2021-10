Parkgaragen-Wärme heizt Gebäude

Enerdape, eine Ausgründung der TH Lausanne https://www.epfl.ch nutzt Parkgaragen-Wärme und heizt damit Gebäude. In Tiefgaragen bleibt es immer warm. Das liegt vor allem an der Temperatur des Erdreichs hinter den Betonwänden. Diese Tatsache macht sich Enerdape https://enerdrape.com technologisch zunutze. Um Wohnungen zu heizen.

Bei einem Pilotprojekt liefert die Garage rund ein Drittel der Energie, die man fürs Heizen in 60 darüber befindlichen Wohnungen benötigt. Im Sommer verspricht das System auch Kühlung.

Hauchdünne Wärmetauscher

Um in Parkgaragen Wärme zu gewinnen, lässt Enerdrape-Chefin Margaux Peltier an den Wänden speziell entwickelte Wärmetauscher befestigen. Die blau-weißen Paneele sind 1,3 Mal 0,7 Meter groß. Sie bestehen aus einer Metallfolie, die nicht dicker ist als eine Malerleinwand. Das garantiert eine optimale Übertragung der Wärme aus den Wänden und der Umgebung.

In den Wärmetauschern zirkuliert Wasser, das auf eine Temperatur von etwa zehn Grad Celsius erwärmt wird. Eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau. So reicht es fürs Heizen. Im Sommer man die Wärmepumpe umgehen. In dieser Zeit wirkt das etwa zehn Grad warme Wasser kühlend. Das macht eine Klimaanlage überflüssig. „Die von den Paneelen eingefangene Wärmeenergie ist weder von den Jahreszeiten noch vom Wetter abhängig“, erklärt Peltier.

Bei Erfolg Ausweitung

Das Parkhaus und die insgesamt 60 Wohnungen gehören der Immobilienfondsgesellschaft Realstone. Alberto Simonato, Direktor des Unternehmens, will alle der Gesellschaft gehörenden unterirdischen Gebäude mit der Enerdrape-Technik ausstatten lassen. Wenn sich das System bewährt. So könnte ein Parkhaus mit 275 Stellplätzen folgen, dessen Parkgaragenwärme Gebäude heizt.

Die Technologie ist nicht auf den Einsatz in Tiefgaragen beschränkt. Man kann sie an den Wänden aller unterirdischen Bauwerke installieren. Etwa in Straßen- und Eisenbahntunneln oder U-Bahn-Stationen. In deren Nähe sollten sich Siedlungen oder Unternehmen befinden. Um die Energie nutzen zu können. „Unsere Forschungen haben gezeigt, dass die Paneele auch dann effektiv arbeiten, wenn sie eine gerundete Form haben. Wie beispielsweise für das Innere eines Tunnels erforderlich“, so Peltier.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp