Parkgebühren Wien 2026 – Wien ist anders und der Autofahrer wieder die Melkkuh

Parkgebühren Wien 2026 – Wien ist anders und der Autofahrer wieder die Melkkuh. Ab Jänner 2026 wird das Parken in Wien erneut teurer – um sage und schreibe fast 30-Prozent. Offiziell geht’s um Inflation und Kostenwahrheit. Inoffiziell ist klar: Der Autofahrer bleibt auch in der Hauptstadt die ewige Melkkuh.

Wien dreht schon wieder an der Preisschraube: Eine halbe Stunde Parken kostet künftig 1,7o Euro, eine Stunde 3,40 Euro. Das klingt nach wenig – summiert sich aber rasant. Und die Stadt plant bereits die nächste Stufe. Die Begründung aus dem Rathaus: „Anpassung“ ist der Hashtag des Tages. Und die Realität für viele Wienerinnen und Wiener? Mehr zahlen für weniger Parkplätze und Verständnis.

Dazu Sebastian Obrecht – ARBÖ Pressesprecher:

„Einmal mehr wird den Autofahrern in Wien vollkommen ungeniert ins Börserl gegriffen. Eine Erhöhung der Kurzparkgebühren um rund 30 Prozent ist mit keiner Indexanpassung recht zu fertigen, sondern dient ausschließlich dazu, die maroden Stadtkassen zu sanieren. Dabei wurden die Kurzparkgebühren erst im Jänner 2025 erhöht. Was Wien da treibt, ist blanke Abzocke. Kaum ist die letzte Erhöhung verdaut, werden die Kurzparkgebühren erneut hinauf geschraubt. Der ARBÖ kritisiert die Erhöhung, da die österreichischen Kraftfahrer schon jetzt insgesamt 15 Milliarden Euro an Steuern in den Staatshaushalt einzahlen.“

Das wandelnde Sparschwein

Was als Parkraumbewirtschaftung begann, ist längst ein Dauerabo fürs Stadtbudget. Egal ob Kurzparkzone, Parkpickerl oder Strafzettel – wer in Wien fährt, zahlt. Und zahlt. Und zahlt. Autofahrerclubs sprechen von „massiven Mehrbelastungen“ und warnt, dass die automatische Valorisierung jede künftige Diskussion über Gebühren überflüssig macht. Sobald der Verbraucherpreisindex steigt, zieht Wien nach – ohne Rücksprache, ohne Debatte. Bequem für die Stadt. Teuer für die Bürger.

Natürlich klingt es nobel, wenn die Stadt von Verkehrslenkung und Klimaschutz spricht. Aber wer in Randbezirken wohnt, schlecht an Öffis angebunden ist oder beruflich auf das Auto angewiesen bleibt, hat kaum Alternativen. Hier wird nicht Verkehrspolitik betrieben, sondern Umverteilung: vom Steuerzahler zur Stadtkasse. Statt echte Alternativen zu schaffen – etwa günstigere Park-&-Ride-Angebote oder besseren Nahverkehr – kassiert die Stadt lieber weiter.

Hier die neue Tarife für 2026:

15 Minuten (Parkschein violett): Gratis

30 Minuten (Parkschein rot): 1,70 Euro

60 Minuten (Parkschein blau): 3,40 Euro

90 Minuten (Parkschein grün): 5,10 Euro

120 Minuten (Parkschein gelb): 6,80 Euro

Alte Parkscheine mit dem Tarif von 1,30 Euro pro halber

Stunde noch bis 30. Juni 2026 gültig.

Fazit: Wien rühmt sich gern seiner Andersartigkeit. Doch beim Parken zeigt sich: Anders ist hier nur der Preis. Mehr zahlen, weniger Verständnis, null Entgegenkommen – das ist die neue Wiener Parkordnung. Wien ist halt wirklich anders.