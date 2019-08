Pebble Beach – Mercedes Benz mit SSKL

Mercedes-Benz rückt zum macht Pebble Beach Concours d’Elegance mt einem SSKL Stromlinienrennwagen an. Im Jubiläumsjahr „125 Jahre Motorsport“ ist der rekonstruierte Mercedes-Benz SSKL Stromlinienrennwagen von 1932 erstmals in Fahrt zu erleben. Dann wird er in der „Star Lounge“ neben weiteren Sport- und Rennsportwagen der Marke aus verschiedenen Epochen stehen.

Der Aerodynamikpionier Reinhard von Koenig-Fachsenfeld (1899 bis 1992) entwarf 1932 eine wegweisende Stromlinienkarosserie für den leistungsstarken Mercedes-Benz SSKL Kompressor-Rennwagen. Manfred von Brauchitsch trat mit dem ungewöhnlichen Fahrzeug (Publikumsname: „Gurke“) 1932 beim Internationalen Avus-Rennen in Berlin an und gewann vor Rudolf Caracciola auf Alfa Romeo.

Mercedes-Benz Classic hat den „silbernen Pfeil“, wie er in einer damaligen Radioreportage bezeichnet wurde, von 1932 authentisch rekonstruiert. Dazu gehören die SSKL-typischen Erleichterungsbohrungen im Chassis. Insgesamt wiegt der Rennwagen 125 Kilogramm weniger als der Mercedes-Benz SSK, der als Grundlage diente. Besonders aufwändig war der komplette Neuaufbau der Stromlinienkarosserie nach historischen Unterlagen. Dafür recherchierten die Experten in den Archiven von Mercedes-Benz Classic. Und im Archiv von Schloss Fachsenfeld, das der Ingenieur und Erfinder Reinhard von Koenig-Fachsenfeld 1982 in eine Stiftung überführt hat.

Der Sieg des Avus-Rennwagens im Jahr 1932 ist einer der Meilensteine in 125 Jahren Motorsport von Mercedes-Benz. Damals setzte sich die aerodynamische Optimierung im Motorsport durch.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp