Personalrochade vollständig – Valeska Haaf spricht für Opel und DS

Zum 2. März 2020 wird Valeska Haaf als neue Pressesprecherin in der Groupe PSA Austria die Pressearbeit für die Automobilmarken Opel und DS Automobiles in Österreich übernehmen.

Frau Haaf bringt einen großen Erfahrungsschatz aus ihrer langjährigen Automobilkarriere in Deutschland und Österreich in die Groupe PSA ein. Ihre Karriere führte sie über Stationen bei Mitsubishi Motor Deutschland und der Hyundai Europazentrale in Offenbach, Deutschland, in die Denzel Gruppe zu Hyundai Österreich. Die ehemalige Rallyepilotin eines Privatteams leitete seit 2013 bei Hyundai Österreich das Produktmanagement sowie die Pressearbeit und war Pressesprecherin der Marke.

