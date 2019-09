Personalrochaden bei den automotiven Presseabteilungen

In die Presseabteilungen der heimischen Autombilimporteure ist mächtig Bewegung gekommen. So verabschiedete sich Christian Wotypka mit einem freundlichen „Sayonara“ bei Toyota um unbestätigten Insidergerüchten zu Folge künftig die Pressearbeit bei bei Ford zu leiten und damit den ausgeschiedenen Stefan Skrabal zu ersetzen. Die aktuell Pressearbeit bei Ford wird interimistisch vom Headquarter in Köln übernommen.

Zum vorübergehenden Ansprechpartner bei Toyota Austria wurde Norbert Gall beziehungsweise Manuela Jelinek für den Pressefuhrpark nominiert. Im Gegenzug dafür zieht es Sebastian Scheibl von Porsche Austria in Salzburg zu Toyota Austria nach Wien.

Bleibt noch die Frage offen wer folgt Fritz Sommer vom heimischen Mitsubishi Importeur, der mit Jahresende seinen wohlverdienten Ruhestand antreten wird? Auch hier scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Einen definitiven Namen will man aber seitens Mitsubishi allerdings noch nicht nennen.

