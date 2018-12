Personalveränderungen bei Honda Austria

Mag.Roman Cahak übernimmt ab sofort die Funktion Head of Sales Automobile Austria. Zuletzt war er im Unternehmen als Marketing Manager Honda Central Europe für die Bereiche Automobil und Motorrad am österreichischen Markt zuständig – sowie in koordinierender Funktion für das Marketing der Länder Ungarn, Tschechien und Slowakei verantwortlich.

Veränderung auch beim Marketing

Mario Dum, seit November für Honda Austria tätig, übernimmt die Automobil und Motorrad Marketing-Agenden für Österreich. Die Gesamtverantwortung des Bereichs Public Relations und Marketing für Honda Central Europe liegt wie bisher bei Dagmar Zinner, Head of PR & Marketing Communications Honda Central Europe.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp