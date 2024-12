Petra Frank leitet das „M12“

Ab sofort übernimmt Petra Frank (47) die gesamte Leitung des M12 / www.eventlocation.wien als neue Location & Event Managerin. Das M12 ist der neue Event-Standort auf drei Ebenen mit einzigartigen Specials im „Classic Depot Wien“ Österreichs führendes Zentrum für klassische Fahrzeuge und edle Sammlerfahrzeuge und liegt auf dem historischen Industriegelände der ehemaligen „Fritze Lacke“ in Hetzendorf / Wien-Meidling.

Als neue Location & Event Managerin leitet Petra Frank die umfassende Vermarktung des M12: „Ziel ist es, das Potential des Standortes als neue Eventlocation weiter auszubauen.“ Ihre Aufgaben reichen von der Standortentwicklung bis zu Sales, von der individuellen Eventberatung und -Organisation für Kunden bis hin zur Koordination von externen Eventdienstleistern für Catering, Ausstattung und Veranstaltungstechnik.

„Das M12 hat auf drei Eventebenen mit über 620 m² eine Atmosphäre, für die es in Wien und weit darüber keinen Vergleich gibt. Das hat mich sofort fasziniert. Die Verbindung von urbanem Flair, Design, automobiler Faszination, einzigartigen Specials, die nur das M12 bietet und ein beeindruckender Panoramablick weit über die Dächer der Stadt machen diese Location so besonders reizvoll“, hebt Petra Frank hervor. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team viele Gäste für das M12 zu begeistern. „Wir wollen jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen“, so Petra Frank.

