Peugeot 308 – Der Neue

Im Lauf des Jahres kommt der neue Peugeot 308 auf den Markt. Er nähert sich optisch dem aktuellen Markendesign des 208 an. Er ist zwei Zentimeter flacher und elf Zentimeter länger. Sein Radstand legt um 5,5 Zentimeter zu. Bringt vor allem im Fond deutlich mehr Platz als bisher. Das Kofferraumvolumen beträgt 412 Liter mit 28 Litern Stauraum unter dem Fußboden. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen sind es maximal 1.323 Liter.

Das in Augenhöhe angeordnete i-Cockpit verfügt über ein 10-Zoll-Digitalpanel. In den höheren Ausstattungsversionen mit 3-D-Darstellung. Das Kombiinstrument ist komplett konfigurierbar und anpassbar. Das Lenkrad verfügt über Sensoren. Die können den Griff des Fahrers am Lenkrad bei der Nutzung der neuen Fahrhilfen erkennen. Der zentrale Touchscreen in der Mitte ist ebenfalls zehn Zoll groß. Zu den erweiterten Fahrhilfen gehören ein halbautomatischer Spurwechsel. Der schlägt dem Fahrer vor, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Und wechselt wieder zurück in die Spur. Von 70 km/h bis 180 km/h einsetzbar. Außerdem eine automatische Kurvengeschwindigkeitsanpassung bis zu 180 km/h.

Der neue Peugeot 308 – die Motoren

Das Antriebsportfolio das der neue Peugeot 308 bietet, umfasst zwei Benziner mit 110 und 130 PS. Weiters einen Diesel mit 130 PS, wahlweise kombiniert mit 6-Gang-Handschalter oder 8-Gang-Automatik. Und es gibt auch zwei unterschiedlich starke Plug-in-Hybride:

Der 308 Hybrid 225 e kombiniert einen 133 kW/81 PS starken Benziner und einem 81 kW starken E-Motor. Rein elektrische Reichweite nach WLTP: bis zu 59 Kilometer.

Im 308 Hybrid 180 e kooperieren ein 110 kW/150 PS PureTech-Motor und ein 81 kW E-Motor (ab 25 g C0₂/km2 und bis zu 60 km Die rein elektrische WLTP-Reichweite beträgt bis zu 60 Kilometer.

Die Preise für den neuen 308 gibt Peugeot im Juni bekannt. Markteinführung in Österreich: voraussichtlich im Oktober.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp