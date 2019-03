Peugeot – Dreiradler e-Metropolis

Peugeot stellt in Genf seinen Dreiradler e-Metropolis vor. Das Konzeptfahrzeug wiegt weniger als der konventionell angetriebene Metropolis. Man kann es auch mit Pkw-Führerschein fahren. Der im Chassis integrierte Elektromotor liefert eine maximale Leistung von bis zu 36 kW/49 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 km/h. Die Reichweite bei 200 Kilometern. Das Ladegerät steckt zwischen den Frontscheinwerfern. Es ermöglicht in Verbindung mit einem Typ-2-Ladestecker eine 80-prozentige Ladung des Akkus in weniger als vier Stunden.

