Peugeot e-Rifter – Der Vanderer

Peugeot erweitert sein Angebot, der neue e-Rifter ist der Vanderer. Das kompakte Campingmobil ist mit verschiedenen Möbelmodulen des Ausbauers aus dem Allgäu bestellbar. Darunter auch eine Küchenecke. Essecke, Couchtich und die absenkbare Küchenzeile schaffen nachts einer Liegefläche Platz.

Zwei weitere Schlafplätze bietet das Aufstelldach. Die Campingausstattung können zwei Personen ohne Werkzeug aus dem Fahrzeug herausnehmen oder einbauen. Den Peugeot e-Rifter Vanderer in der 4,75 Meter langen Ausführung L2 kann man daher auch als Siebensitzer bestellen.

Als Antriebsbatterie dient ein Akku mit einer Kapazität von 50 kWh. Er ermöglicht eine Reichweite von rund 270 Kilometern. Der e-Rifter verfügt standardmäßig über einen 11-kW-On-Board-Charger. Der lädt den kleinen Camper an einer Wallbox in etwas über fünf Stunden wieder voll auf. An einer 100-kW-Schnelladestation dauert es rund eine halbe Stunde, die Batterie wieder auf 80 Prozent ihrer Kapazität zu bringen. Geduld ist an der Haushaltssteckdose gefragt. Da dauert eine volle Ladung über 30 Stunden. Bei einem verstärkten Anschluss mit 16-Ampere-Sicherung sind es knapp 14 Stunden.

