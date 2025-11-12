Peugeot erfindet das Lenkrad neu

Mit der neuen Lenkung verabschiedet sich Peugeot gleichzeitig von dem bisher üblichen runden Lenkrad. Die Zukunft kommt mit einem rechteckigen Lenker und einer elektronisch gesetuerten Übertragung der Lenkkräfte. Das soll der Marke, so die Entwickler, der Marke eine „außergewöhnliche Agilität“ ermöglichen. „Heute beginnen wir eine neue Ära.

Mit Hypersquare erfinden wir im wahrsten Wortsinn das Rad neu“, erklärte Peugeot-CEO Alain Favey bei der Vorstellung des Polygon Concept. Das neue Steer-by-Wire-System kommt ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkung und Rädern aus. Bisher wurde diese Technologie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim Einparken oder Wenden soll die Hypersquare- Lenkung einfache Manöver ermöglichen, ohne das mehrere Drehungen am Lenker notwendig werden. In jede Richtung sind Drehungen von maximal 170 Grad möglich. Konventionelle Systeme benötigen gut drei Umdrehungen für den vollen Lenkeinschlag. Bei höheren Geschwindigkeiten reichen minimale Bewegungen, um den Peugeot der Zukunft in eine neue Richtung zu dirigieren. Im Kapitel Komfort vermeidet die Lenkung irritierende Vibrationen und liefert gleichzeitig wichtige Rückmeldungen von der Straße, so dass der Fahrer über den Zustand der Fahrbahn informiert bleibt. Das Hypersquare-Lenkrad ist mit vier runden Pods an jeder Ecke ausgestattet, so dass über diese Kontakte die wichtigsten Einstellungen erreicht werden können, ohne das die Hände vom Lenkrad genommen werde müssen.

Neben der neuen Lenktechnik liefert der Polygon Concept auch einen Ausblick auf die neue Cockpitgestaltung der Marke. Das i-Cockpit wurde dafür neu interpretiert. Die Studie verzichtet auf Anzeigen an der Armaturentafel – die Windschutzscheibe wird stattdessen zum Bildschirm, auf dem alle Informationen dargestellt werden, und der erreicht eine beeindruckende Größe von 24 Zentimetern in der Breite und 74 Zentimetern in der Höhe. Das entspricht einem 31 Zoll großen Bildschirm. Die gewünschten Informationen lassen sich individuell anpassen.

Das verspielte Design des Polygon Concept gestattet gleichzeitig einen Ausblick auf die neue Frontpartie der kommenden Peugeot-Modelle. Das bisher übliche Drei-Krallen-Lichtdesign wurde von den Kreativen in Paris in einem horizontalen Layout neu interpretiert. Darüber hinaus soll die Studie die künftige Ausrichtung des Fahrzeugdesigns zeigen. Technische Daten über den Antrieb sowie über Reichweite wurden bei der Vorstellung nicht verraten.

Im Innenraum, der über zwei weit öffnende Flügeltüren erreicht wird, nutzten die Entwickler die Freiheiten der E-Mobilität konsequent und schufen ein geräumiges und dank der großen Glasflächen helles Interieur. Im Frontabteil lässt sich das Layout des Armaturenbretts individualisieren, um so mehr Raum zu schaffen. Die neu entwickelten Sitze entstanden im 3-D-Druckverfahren, so dass vollkommen neue Formen möglich wurden. Der Sitzschaum der aus Recyclingmaterial gefertigten Sitze lässt sich innerhalb weniger Minuten gegen eine neue Farbe oder Form austauschen.

Innen wie außen lässt sich die neue Peugeot-Modellwelt ebenfalls mit wenigen Handgriffen personalisieren, und die Goodyear-Reifen sind mit Slightline-Technologie ausgestattet. Sie liefert dem Piloten in Echtzeit Informationen über den Zustand der Reifen und der Straße.

Virtuell erlebbar ist der Peugeot Polygon Concept in der Welt des Videospiels Fortnite und der dortigen Polygon City.