Peugeot passt Plug-in-Hybride an Euro-7-Vorgaben an

Peugeot passt Plug-in-Hybride an Euro-7-Vorgaben an – Mit Blick auf die Ende des Jahres kommende Euro-7-Abgasnorm stellt Peugeot bereits jetzt die Weichen. Obwohl die neue Regelung erst am 29. November für die Typgenehmigung neuer Pkw-Modelle in Kraft tritt, setzen die Franzosen das neue Homologationsprotokoll für die kombinierte Leistung von Plug-in-Hybridfahrzeugen schon jetzt um.

Das unter dem Kürzel GTR21 bekannte Verfahren definiert neu, wie die Systemleistung aus Verbrennungs- und Elektromotor(en) berechnet und ausgewiesen wird. Für Kundinnen und Kunden bedeutet dies vor allem eine Anpassung der Modellbezeichnungen, nicht jedoch der tatsächlichen Fahrzeugleistung. Weder Verbrauch noch Emissionen oder technische Eigenschaften ändern sich durch die Umstellung.

Konkret betrifft dies mehrere Modelle der Marke: Der Peugeot 3008 und 5008 Plug-In Hybrid werden künftig mit einer Systemleistung von 165 kW (225 PS) geführt und tragen die Bezeichnung „Plug-In Hybrid 225 e-DSC7“. Der Peugeot 408 Plug-In Hybrid erhält eine neue Leistungsangabe von 176 kW (240 PS) und heißt nun „Plug-In Hybrid 240 e-DSC7“. Auch die Modelle 308 und 308 SW wurden bereits angepasst und firmieren als „Plug-In Hybrid 195 e-DSC7“ mit 143 kW (195 PS).

Unverändert bleiben hingegen die rein elektrischen Reichweiten sowie die Kosten für die Fahrzeugzulassung. Letztere orientieren sich weiterhin ausschließlich an der Leistung des Verbrennungsmotors