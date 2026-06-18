Peugeot plant „24 Hours of Le Mans“-Edition

Peugeot plant „24 Hours of Le Mans“-Edition – 1926 trat Peugeot zum ersten Mal bei den 24 Stunden von Le Mans an, die damals zum erst vierten Mal ausgetragen wurde.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums und dreier Gesamtsiege geht die Marke nun eine Partnerschaft mit den Veranstaltern ein. Daraus wird zum Rennen im kommenden Jahr die Sonderedition „Peugeot 24 Hours of Le Mans“ für die Baureihen 208, 308, 408, 3008 und 5008 entstehen.

Die Fahrzeuge werden tief schwarz lackiert sein. Dazu kommen Akzente im charakteristischen Blau der 24 Stunden von Le Mans. Die Editionsmodelle basieren auf der Austattungsvariante GT.