Peugeot schickt den Peugeot 3008 in die nächste Runde

Peugeot hat den 3008 aufgefrischt. Erkennbar ist das umfassende Facelift an der ausdrucksstärkeren Front. Innen heben ein individuell konfigurierbares Kombiinstrument und ein neuer 10-Zoll-Touchsreen das i-Cockpit auf ein höheres Niveau. Zudem bietet das Modell eine Auswahl an neuen Farben, Polstern, noch mehr Fahrerassistenzsystemen und das Designpaket „Black Pack“. Der neue Modelljahrgang, zu dem auch zwei Plug-in-Hybride gehören, kommt Anfang nächsten Jahres auf den Markt.

Die LED-Frontscheinwerfer wurden vollständig überarbeitet. Neu ist die Funktion „Foggy Mode“, die die Nebelscheinwerfer ersetzt. Sie ist in die Full-LED-Scheinwerfer integriert und passt bei Aktivierung der Nebelschlussleuchten die Intensität der Abblendlichtscheinwerfer an. Die hinteren Blinker sind nun sequentiell. Die Rückscheinwerfer sind in ein klares, rauchfarbenes Glas eingesetzt, die die schwarze Blende zwischen den Heckleuchten optisch verlängern.

Neue Displays & Smartphone Apps

Das 12,3 Zoll (31,2 cm) große Kombiinstrument ist vollständig individuell konfigurierbar. Für bessere Lesbarkeit und mehr Kontraste verfügt die digitale Anzeige über „Normally Black“-Technologie. Der neue zentrale Touchscreen ist hochauflösend und 10 Zoll (25,4 cm) groß. Über die sieben eleganten Klaviertasten unter dem Touchscreen lassen sich die wichtigsten Komfortfunktionen direkt ansteuern: Radio, Klimaanlage, 3-D-Echtzeitnavigation mit Sprachsteuerung, Fahrzeugeinstellungen, Telefon, Smartphone-Apps und Warnblinkanlage. Die Plug-In Hybride verfügen über eine spezielle Taste, die das Menü der elektrischen Funktionen aufruft. Um die technischen Neuerungen zu unterstreichen, finden sich im Innenraum zahlreiche neue Zierleisten und Polsterungen.

Alle Varianten mit Verbrennungsmotor und Automatikgetriebe sind jetzt mit einem Fahrmodischalter ausgestattet. Dieser sitzt auf der Mittelkonsole und ermöglicht den Wechsel zwischen den Modi Normal, Sport und Eco. Die Plug-in-Hybride bieten die Einstellungen Electric (Standard beim Start), Hybrid und Sport und der 3008 Hybrid 4 zusätzlich den Allradmodus 4WD.

Nachtsichtsystem & Radfahrererkennung

Mit dem Facelift erhält der 3008 alle neuen Fahrerassistenzsysteme von Peugeot, darunter (ausstattungsabhängig oder optional) ein Nachtsichtsystem, ACC mit Stop-und-Go sowie Spurpositionierungsassistent (in Verbindung mit Acht-Stufen-Automatik) und das automatische Notbremssystem auch nächtlicher Fußgänger- und Radfahrererkennung bis in einen Bereich von 140 km/h (je nach Version).

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp