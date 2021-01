PHS – Hermann Prax leitet Öffentlichkeitsarbeit

Bei der PHS – Porsche Holding Salzburg – leitet Hermann Prax ab Jänner 2021 die Öffentlichkeitsarbeit. Er begann seine Berufslaufbahn bei Porsche Austria 2003 bei der Marke Volkswagen. Ab 2005 wechselte er als Pressesprecher für die Marken Volkswagen, Nutzfahrzeuge und Audi in die Presseabteilung. 2013 führte sein Weg nach Indien. Dort übernahm Hermann Prax für die Volkswagen AG die Leitung der Kommunikation der Volkswagen Group India. 2016 kehrte der gebürtige Salzburger nach Europa zurück. Er übernahm in der Konzernkommunikation in Wolfsburg die Funktion des Pressesprechers für Unternehmen und Wirtschaft. Seit Mai 2016 leitet Prax die Produktkommunikation bei Skoda Auto a.s., in Mlada Boleslav.

Mag. Hermann Prax leitet die Öffentlichkeitsarbeit der PHS als Nachfolger von Richard Mieling. Dieser tritt nach 40-jähriger Tätigkeit bei Porsche in den Ruhestand. 17 Jahre war er Audi-Markenleiter und neun Jahre Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

