PIA Camper jetzt österreichweit verfügbar

Der Camper-Verleih PIA Camper von Porsche Inter Auto (PIA) ist jetzt österreichweit verfügbar. Bereits 2022 startete man per digitaler Plattform www.piacamper.at den Verleih von Reisemobilen. Anfangs an den fünf Standorten Wien-Liesing, Linz, Leoben, Graz und Wolfsberg.

„Das Pilotprojekt ist so gut angelaufen, dass wir den Verleih nun auf ganz Österreich ausgeweitet haben und ab sofort an zwölf Standorten vertreten sind. Auch für diesen Sommer sind wir schon gut gebucht“, so Harald Feilhauer, Geschäftsführer der PIA Österreich.

Individualisierte Lösungen

Der Verlockung, in die Welt des Campings einzutauchen, ist umso reizvoller, wenn die Anschaffungskosten für das Fahrzeug wegfallen. Für dieses Abenteuer – für viele zum ersten Mal auch auf Probe – stehen die „Originale“ von Volkswagen Nutzfahrzeuge, California Coast, Ocean und Beach Camper, zur Verfügung.

Aber auch individualisierte Lösungen sind mit dem Ausbau der Modelle PIA Camper Mountain, PIA Camper Wave und PIA Camper Wave 4 möglich. Aus einer Palette von Modulen wie Bettfunktion, Hochdach oder Mobiliar wird das Fahrzeug ganz den speziellen Bedürfnissen der KundInnen entsprechend angepasst. Dabei arbeitet PIA mit den renommierten Partnern „Brome Van Camping“ aus Tirol und „easygoinc.“ in Oberösterreich zusammen. Je nach gewählter Ausstattung belaufen sich die Mietkosten für einen PIA Camper zwischen 110 und 140 Euro pro Nacht.

Das gewünschte PIA Camper Fahrzeug ist jetzt österreichweit verfügbar, man kann es einfach und schnell online unter www.piacamper.at an folgenden Standorten buchen:

W Porsche Wien Oberlaa, Porsche Wien Donaustadt

NÖ Porsche St. Pölten

OÖ Porsche Linz

S Porsche Salzburg Vogelweiderstraße, Porsche Salzburg Alpenstraße

K Porsche Klagenfurt, Porsche Wolfsberg

ST Porsche Graz Kärntnerstraße 234, Porsche Leoben

T Porsche St. Johann in Tirol, Porsche Innsbruck Mitterweg

Die Porsche Inter Auto Gruppe, die auch außerhalb der Landesgrenzen aktiv ist. Sie transformiert das begehrte Modell des PIA Camper auch in ausgewählte europäische Märkte.

Mehr Informationen unter www.piacamper.at

