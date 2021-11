Piaggio 1 – Urbane Mobilität mit Elektro-Roller

Für urbane Mobilität mit Elektro-Roller steht der einfach zu fahrende neue Piaggio 1. Gleichzeitig steht der Piaggio 1 für Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Er kommt in zwei Varianten mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h und einer Reichweite von bis zu 85 Kilometern auf Österreichs Straßen. Piaggio bietet erstmals einen herausnehmbaren Akku zum Laden in der Wohnung oder am Arbeitsplatz. Stauraum und Akkus sind echte Game-Changer für den Siegeszug der leichten Elektro-Mobilität.

So ist der Piaggio 1 der einzige Scooter in seiner Kategorie, der einen Jet-Helm unter der Sitzbank aufnehmen kann. Neu ist auch das geringe Gewicht, bewusster Minimalismus für maximale Praktikabilität und eine Fülle an High-Tech. Etwa am digitalen Farbdisplay, durch das Keyless-System oder die LED-Beleuchtung. Dank seines geringen Gewichts (75 kg ohne Batterie, 79 kg in der 1 Active-Version) ist der Elektro-Scooter extrem simpel im Handling.

Der Piaggio 1 kommt in zwei Varianten

Piaggio 1 (Reichweite 55 km; Top-Speed: 45 km/h) und Piaggio 1 Active mit einer Reichweite von 85 Kilometern und einem Top-Speed von bis zu 60 km/h. „Die beiden Varianten decken alle Bedürfnisse für Elektromobilität in der näheren Umgebung des Wohnorts ab. Ein sehr jugendlicher Roller mit Stil, einfach zu fahren und ideal für kurze Wege. Noch nie war es so einfach, umweltbewusst und abgasfrei mobil zu sein“, so Josef Faber, CEO des österreichischen Piaggio-Generalimporteurs Faber GmbH. Der Piaggio 1 bringt als Elektro-Roller die perfekte urbane Mobilität.

Volle Elektro-Power

Den Piaggio 1 treibt ein an der Hinterradnabe verbauter Elektromotor an. Das elektrische Herz der 1 Variante leistet 1,2 kW, während die 1 Active-Version über 2 kW Leistung verfügt. Bei allen Versionen befindet sich der Akku unter dem Sitz. Er lässt sich in wenigen Sekunden leicht entnehmen und ist tragbar, sodass man ihn bequem zu Hause oder am Arbeitsplatz mit Haushaltsstrom aufladen kann.

Design: alles andere als langweilig

Das Design des Piaggio 1 greift das Thema Minimalismus auf, das dem Fahrzeug eine urbane, fast futuristische Anmutung verleiht. Gleichzeitig zeugt ein unverwechselbarer italienischer Stil, die Qualität der Materialien und deren Verarbeitung von den anspruchsvollen Wurzeln am Entwicklungsort von Vespa & Co. Großes Augenmerk hat man bei der Entwicklung auch auf die Ergonomie gelegt. Das Sitz-Fußrasten-Lenker-Dreieck folgt trotz kompakter Größe exakt den gleichen Proportionen wie alle Roller von Piaggio. Dieses Ergonomie-Dreieck führt zu einer bequemen Sitzposition. Für Beifahrerinnen und Beifahrer stehen praktische und stabile, einklappbare Fußrasten zur Verfügung.

Alle Varianten des Piaggio 1 verfügen über ein großes, digitales 5,5-Zoll-Farb-LCD-Display, dessen Hintergrund- und Schriftfarben durch einen Dämmerungssensor je nach Lichtsituation optimal angepasst sind. Alle relevanten Informationen sind auf einen Blick ablesbar.

Wer bremst gewinnt

Ein effizientes, kinetisches Energierückgewinnungssystems (KERS), lädt den Akku beim Bremsen mit der rückgewonnenen Energie auf. Sowohl vorne als auch hinten sorgen eine große 175 mm große, hydraulische Scheibenbremse für kraftvolles Verzögern, wenn es sein muss. Die 1 Active-Version verfügt über eine kombinierte CBS-Bremsung.

Zwei Farbwelten

Der Piaggio 1 ist in zwei Farbwelten erhältlich: Forever Grey, Forever White und Forever Black sind die drei düstersten Farbschemata. Sie heben das minimalistische und klare Design hervor. Sunshine Mix, Arctic Mix und Forest Mix sind drei doppelfarbige Lackierungen. Sie unterstreichen den jugendlichen frischen Geist des Konzeptes.

Piaggio Perfect Fit: Special Edition & Streetwear-Collection

Die Designerin Feng Chen Wang designte zum Start eine Special Edition des Piaggio 1. Und die exklusive „Capsule Collection“-Modestrecke, die perfekt auf den neuen Piaggio 1 abgestimmt ist. Wang, bekannt für ihren funktionalen Ansatz, gepaart mit modernem und innovativem Stil mit Nachhaltigkeitsfokus, designt eine Special Edition des Piaggio 1 sowie eine eigene Modestrecke. Die Special Edition, eine Sonderlackierung des Piaggio 1, wird bei der EICMA in Mailand präsentiert. Die Modekollektion, die sogenannte Capsule Collection, zielt optisch auf die Rückbesinnung zu Tradition. Die exklusive Capsule Collection ist ab Februar 2022 auf www.fengchenwang.com erhältlich.

Der neue Piaggio 1 ist ab sofort über das österreichische Händlernetzwerk verfügbar. Piaggio 1 ab 2.999 Euro, Piaggio 1 Active ab 3.999 Euro.

Weitere Informationen auf www.piaggio.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp