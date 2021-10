Piaggio & BP fördern E-Mobilität auf 2 und 3 Rädern

Der italienische Motorrollerproduzent Piaggio und der britische Energiekonzern BP fördern ab sofort gemeinsam die internationale E-Mobilität für Fahrzeuge auf 2 und 3 Rädern. Ziel ist es, Dienstleistungen zu entwickeln, die die wachsende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa, Indien und Asien vorantreiben soll. Um so zur Reduzierung des Verkehrs und der Umweltverschmutzung in Städten beizutragen.

So soll´s gelingen

Durch die Zusammenführung von Piaggios umfangreichen Kapazitäten in der Produktion von Elektrofahrzeugen und im Infrastrukturmanagement mit dem Fachwissen und der globalen Reichweite von BP. Mit diesen gebündelten Kompetenzen ist die Bereitstellung und Entwicklung von Lade- und Batterietauschstationen geplant. Auch neue, umfassende Dienstleistungen wie „Battery as a ervice“-Leasing, Management/Recycling von Fahrzeugbatterien. Und „Vehicle as a Service“-Leasing, Reparatur, Wartung und intelligentes Energiemanagement dieser E-Fahrzeuge.

Piaggio ist E-Mobilitätspionier, BP errichtet Ladestationen

Bereits seit Mitte der 1970er-Jahre ist Piaggio ein Pionier in der E-Mobilität auf 2 bzw. 3 Rädern. Ständig arbeitet man an technologisch fortschrittlichsten elektrischen Lösungen. Die Piaggio-Gruppe sieht in der Fähigkeit, Robotik und Software zu kombinieren, den Schlüssel zur Verbesserung zukünftiger Mobilitätssysteme in der Stadt. Diese Vorreiterrolle im Bereich E-Mobilität wird mit der neuesten Allianz mit dem britischen Energiekonzern BP weiter ausgebaut. Auch BP fokussiert in Sachen Mobilität die Elektrifizierung. Man baut diesen Geschäftszweig auch deutlich aus. Bis 2030 will BP weltweit über 70.000 öffentliche Ladestationen errichten.

Elektromotorräder, Motorroller und kompakte Nutzfahrzeuge sind heute die am stärksten elektrifizierte Fahrzeugklasse weltweit. 44 % der Verkäufe und 25 % der bestehenden, weltweiten Flotte – das sind rund 250 Millionen Fahrzeuge – sind bereits elektrisch. Schätzungen zufolge könnte der Anteil der verkauften Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2040 auf über 80 % ansteigen. Und die Zahl der zwei- und dreirädrigen Elektrofahrzeuge weltweit auf 750 Millionen verdreifacht werden.

