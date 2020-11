Piaggio – Fast Forward Gita

Piaggio startet mit dem Transportroboter „Fast Forward Gita“ erste Pilotprojekte. Die Piaggio US-Unternehmenstochter Fast Forward erprobt den Transportroboter jetzt in Pilotprojekten. Anwendungsbereiche sind Tourismus, Gastronomie und die Versorgung von Privathaushalten mit Waren. So setzt man den Piaggio Fast Forward Gita zum Beispiel als Concierge und für den Gepäcktransport am Flughafen Cincinnati ein. In Kentucky nutzt ein Lebensmittel-Lieferdienst das zweirädrige Gerät. In der Türkei ist Gita in einem Einkaufszentrum und im Yachthafen von Istanbul mit Transportaufgaben beschäftigt.

Der Transportroboter hat eine Nutzlast von 20 Kilogramm. Die Batteriekapazität reicht für eine Nutzungsdauer von vier Stunden. Er folgt seinem Nutzer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Fast Forward Gita wird in Boston gebaut.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp