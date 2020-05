Piaggio Flagship-Store in Wien

Der österreichische Piaggio-Generalimporteur Faber sorgt mit den Zweiradmarken Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Derbi, und Gilera für italienisches Flair auf Österreichs Straßen. Der Profi in Sachen Zweirad verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich der motorisierten Zweiräder und begründet damit ein Stück Zweirad-Tradition in Österreich. Der Roller- & Bike Shop von Faber in der Carlbergergasse 66a (1230 Wien) im Süden Wiens ist seit vielen Jahren eine der gefragtesten Adressen für Zweiradbegeisterte in Wien. Nun eröffnet das Unternehmen am Standort Wien-Praterstraße – am ehemaligen Standort der Zweiradbörse – einen Faber City Store für Produkte der italienischen Piaggio-Gruppe und ist damit die erste Adresse für urbane Mobilität in Wien. Neben einem umfangreichen Zweiradangebot, laden Lifestyle-Produkte zum Stöbern ein.

Donaumetropole Wien reiht sich in internationale Top-Locations ein

Nach internationalen Piaggio-Store Eröffnungen in New York, London, Paris, Madrid und Mailand, folgt nun auch der neue Faber City Store in der Donaumetropole Wien dem weltweiten, exklusiven Erfolgs-Konzept von Piaggio. Der neue Piaggio Flagship-Store von Faber in Innenstadtlage bietet allen Kundinnen und Kunden das umfangreiche Lifestyle- Erlebnis, in die motorisierte Zweiradwelt von Piaggio einzutauchen, welches die Herzen von Zweiradliebhabern höherschlagen lässt. Genau dafür wird der Faber City Store entwickelt: unverwechselbare, klar strukturierte Präsentation der Marken Vespa, Piaggio und Moto Guzzi. Von der frechen Design-Ikone Vespa bis zum schicken Flair von Piaggio und den epischen Abenteuern von Moto Guzzi können Besucher in die Welt eintauchen, mit der sie sich am meisten verbunden fühlen. Hier finden Kunden den gesamten italienischen Lifestyle der Kultmarken von Piaggio, denn diese verdienen ein besonderes Schaufenster. Ein breites Angebot an Zubehör, Merchandising und Mode machen den Einkauf zu einem Gesamterlebnis.