Piaggio Liberty im Baci-Design

Zwei ikonische Bestandteile italienischen Lebensstils machen gemeinsame Sache, die Piaggio Liberty kommt im Baci-Design. Zum 100-jährigen Bestehen der Italo-Praline Baci Perugina im markanten Sterne-Silberpapier kreiert Piaggio eine Sonderedition seines Bestsellers Piaggio Liberty 125.

Kaum etwas symbolisiert das italienische Lebensgefühl mehr als die beiden Marken. Die Baci-Schokopralinen sind mit ihrem Sterne-Silberpapier in aller Welt bekannt. So wie auch der italienische Rollerproduzent Piaggio aus Pontedera. Im heurigen 100-jährigen Jubiläumsjahr von Baci Perugina feiert Piaggio die Geschichte und Kreativität der Marke mit einer Sonderedition des Bestsellers Liberty. Der hat sich mit über einer Million produzierter Exemplare zu einem der populärsten und beliebtesten Großradroller entwickelt. Die Piaggio Liberty Baci Perugina vereint Emotionen, Liebesgeschichten und Freundschaft ebenso wie die historischen Baci, die seit 1922 für italienischen Hochgenuss sorgen.

In den letzten 100 Jahren hat es die Kult-Praline verstanden, sich weiterzuentwickeln und dabei seine unverwechselbare Essenz aus Schokolade und Haselnuss zu bewahren. Die geschichtsträchtige Schokopraline Baci hat in avantgardistischen Werbekampagnen mitgewirkt und erfindet sich nun an der Seite von Piaggio Liberty neu. Die Piaggio Liberty ist einer der beliebtesten Roller Italiens, ein Synonym für Unabhängigkeit und Freiheit bei jungen Leuten.

Design: Paggio Liberty x Baci Perugina

Die Sonderlackierung der Piaggio Liberty im Baci-Design ist in den klassischen Baci-Farben und mit einer unverwechselbaren Grafik gehalten. Das elegante, intensive Blau ist mit silbernen Sternen verziert, die die Front und die Seiten schmücken. An der Front sticht das berühmte Logo hervor. Der Sattel aus dunklem Leder erinnert an die Farben der Zartbitterschokolade Luisa von Perugina. Die Liberty Baci Perugina wird in einer exklusiven Farbgebung und mit dem State-of-the-Art 125-ccm-Motor der Piaggio i-get-Familie präsentiert. Es handelt sich um Motoren, die ein hohes Qualitäts- und Zuverlässigkeitsniveau sowie geringeren Verbrauch und geringere Emissionen garantieren.

Styling tutti completti: Helm im Baci-Design

Optisch passend zur Liberty Baci Perugina präsentiert Piaggio einen Helm in zwei verschiedenen Farbvarianten: die klassische Version, die das elegante Baci Perugina-Blau des Fahrzeugs aufgreift, und die silberne Version. Die ist inspiriert von dem eleganten Silberpapier, das jede einzelne Schoko-Praline umhüllt. Beide Versionen sind mit dem berühmten Sternenmotiv verziert, das sich von der Farbe des Helms abhebt. Das Baci-Logo ziert beide Farbvarianten.

Die Piaggio Liberty in der Baci-Sonderlackierung ist voraussichtlich ab April über das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk verfügbar und zu einem Einführungspreis von 2.999 Euro erhältlich. Piaggio-Händlersuche für Österreich auf www.piaggio.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp