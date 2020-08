Piaggios Antwort auf die Herausforderungen an moderne Mobilität findet auch in Zeiten von Corona großen Anklang in der Bevölkerung.

Besonders zeigt sich das bei der neuen Piaggio Medley 125. Mit österreichweit 416 verkauften Stück (Status: Ende Juli 2020), erreicht die Medley 125 damit im Jahr der Markteinführung den dritten Platz im Ranking innerhalb des Roller-Segments. Mit 125 ccm liegt sie hinter der Vespa GTS und der Vespa Primavera. Am Zweiradmarkt insgesamt gibt es im Vergleich zum Vorjahr ein 2,6 prozentiges Minus im Motorrad-Segment zu verzeichnen, während sich auch das Roller- Segment 2020 um 7,3 Prozent nach unten entwickelte. Im Segment der Großrad-Roller erreicht die neue Piaggio Medley 125 in Österreich als Top Seller, vor der Honda PCX 125 und der Piaggio Beverly 350 den ersten Platz. Am gesamten Roller-Markt wiederum führen Vespa, Piaggio und Honda die Zulassungsstatistik deutlich an.