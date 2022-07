Piaggio MP3 – Mit dem Pkw-Führerschein fahren

Den leistungsstarken Roller Piaggio MP3 mit zwei Vorderrädern darf man mit dem Pkw-Führerschein fahren. Als weltweit erster Roller kombiniert der Piaggio MP3 seit der Markteinführung 2006 die Sicherheit eines Autos mit der Benutzerfreundlichkeit und dem praktischen Nutzen eines Rollers.

Piaggio präsentiert jetzt eine komplette Überarbeitung der marktführenden Modellreihe MP3. In Sachen Design, Komfort, Sicherheit und technologische Ausstattung. Die Limousine unter den Zweirädern ist als erster Motorroller weltweit mit dem von Piaggio Fast Forward entwickelten Fahrerassistenzsystem ARAS ausgestattet. Die neue MP3-Serie umfasst die Hubraumklassen 400 ccm (35 PS) und 530 ccm (44 PS). Und man darf die Piaggio MP3 darf mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren.

Die neue Piaggio MP3-Reihe im Überblick

Die neue Piaggio MP3-Modellreihe zeigt sich in einem dynamisch orientierten Design, während innovative technologische Ausstattungen den Komfort und die Sicherheit auf ein noch nie dagewesenes Niveau heben. Sie ist die erste der Welt, die mit ARAS (Advanced Rider Assistance System) ausgestattet. Eine innovative Fahrassistenzplattform, die auf der 4D Imaging Radar Technologie basiert. Dazu kommen die 7-Zoll-Farb-TFT-Instrumente, das Keyless-System und die Konnektivität mit Navigation. In der Version 530 hpe Exclusive sogar ein Tempomat und eine Rückfahrkamera. Die in Italien hergestellten Modelle der neuen Piaggio MP3-Reihe sind mit den modernen Motoren der hpe-Familie (High Performance Engine) ausgestattet. Der Piaggio MP3 400 hpe und der Piaggio MP3 400 hpe Sport, die sich das 400-ccm-Aggregat mit einer Leistung von über 35 PS teilen. Das Flaggschiff Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, das der brandneue 530 hpe mit einer Top-Leistung von über 44 PS antreibt.

Zwei Vorderräder, ABS und ASR

Der neue Piaggio MP3 ist mit der exklusiven, von Piaggio patentierten Technologie der zwei Vorderräder mit Einzelradaufhängung ausgestattet. Gesteuert von der speziellen Querlenkerkonstruktion, für maximalen Fahrspaß bei maximaler Sicherheit. Die Arretierung der Vorderradaufhängung stabilisiert diesen im Stand ohne den Ständer zu verwenden.

Der neue Piaggio MP3 hat auch abgespeckt. Die Gewichtsersparnis bei der 530 hpe-Version: 7 kg im Vergleich zur vorherigen Piaggio MP3-Generation. Alle Modelle der neuen Piaggio MP3-Baureihe haben das Antiblockiersystem ABS, das durch die Traktionskontrolle ASR ergänzt ist.

Das ASR (das Piaggio als erster Rollerhersteller eingeführt hat) lässt sich im Bedarfsfall leicht abschalten. Die Traktionskontrolle verfügt über die zwei NORMAL und SPORT. Das in Zusammenarbeit mit Continental entwickelte Dreikanal-ABS-System bietet ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Der Piaggio MP3 verfügt über ein Scheibenbremssystem an allen drei Rädern. Es ist mit neuen, leistungsfähigeren Hauptbremszylindern ausgestattet. Das führt zu einem geringeren Kraftaufwand an den Hebeln und einer besseren Dosierbarkeit der Bremskraft. Die 13-Zoll-Vorderräder sorgen für Sicherheit und ein komfortables Fahrverhalten.

Weitere Informationen unter www.piaggio.at

Preise, Farben und Verfügbarkeit in Österreich

Der Piaggio MP3 400 hpe ist in den Metallic-Farben Black Cosmo und Cloud Grey, zu haben. Piaggio MP3 400 hpe Sport in Meteor Black, Moon White, Titanium Grey und Sunset Orange Matt. Der Piaggio MP3 530 hpe Exklusiv in Matt Oxygen Blue, Titanium Grey, Meteora Black und Matt Cloud Grey. Ab sofort über das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk.

– der Piaggio MP3 400 hpe: ab € 10.799,-

– Piaggio MP3 400 hpe Sport: ab € 11.299,-

– derPiaggio MP3 530 hpe Exklusiv: ab € 13.599,-

