Pininfarina Battista – E-Supersportwagen feiert Premiere

Der E-Supersportwagen Pininfarina Battista feiert beim Greentech Festival in Berlin Premiere. Automobili Pininfarinas 1.900 PS starker Elektrosportwagen Battista feiert vom 23. bis 25. Mai seine Premiere beim Greentech Festival auf dem Berliner Flughafen Tempelhof.

Michael Perschke, Automobili Pininfarina Vorstandsvorsitzender: „Wir bauen den Battista als Sportwagen, den man ohne schlechtes Gewissen fahren kann. Er ist das erste Elektroauto, in das man sich verlieben kann. Er beschleunigt schneller als ein Formel 1-Auto. Und er produziert keinerlei Emissionen. Ein Maßstab für grüne Automobil-Performance.“ Die Markteinführung des Battista wird in Deutschland im Rahmen des von Nico Rosberg mitgegründeten Greentech Festivals stattfinden.

Revolutionäre Leistung

Der Battista ist viel mehr als nur eine Hülle aus Karbonfaser mit vom Greentech Festival inspirierter Lackierung. Er setzt einen neuen Maßstab hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Luxus von Elektrofahrzeugen. Die 120 kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren (einen an jedem Rad). Die erbringen zusammen eine Leistung von 1.900 PS. Und 2.300 Nm Drehmoment. Die Entwicklung des Fahrzeugs beginnt in diesem Sommer. Mit einer Beschleunigung auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden ist er schneller als ein Formel 1-Fahrzeug. Und mit einer Batteriereichweite von 450 Kilometern eröffnet der Battista eine ganz neue Welt bei Elektrofahrzeugen. Im Juni beginnen die Simulationstests mit Nick Heidfeld als leitendem Entwicklungsfahrer. Unterstützung erhält er von erfahrenen deutschen Automobilingenieuren. Darunter der technische Vorstand Dr. Christian Jung und Sportwagendirektor René Wollmann.

Limitierte Serie

Nur 150 Exemplare des emissionsfreien Hypercars werden von der legendären Carrozzeria Pininfarina SpA in Italien von Hand gefertigt. Unter Fahrzeugsammlern und Supersportwageneignern ist der Battista bereits heiß begehrt. In Europa werden schätzungsweise 50 Battistas verfügbar sein. Das 2 Millionen Euro teure Fahrzeug kann man in Deutschland bei zwei spezialisierten Händlern* (Gottfried Schultz Premium in Düsseldorf und der Dörr Group in Stuttgart) ordern. Und in der Schweiz bei einem Vertreter (Schmohl in Zürich). Potenzielle Kunden können sich über eine Registrierung auf der Unternehmenswebsite für den Kauf eines Battista zu bewerben: www.automobili-pininfarina.com/viewing

