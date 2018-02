Pininfarina designt Vietnams erste Autos

Pininfarina hat einen Auftrag aus Vietnam erhalten. Vinfast, erster Automobilhersteller im Land, hat bei der italienischen Designfirma Entwürfe für ein SUV und eine Limousine bestellt.

Vorausgegangen war eine Abstimmung über 20 Konzepte verschiedener Firmen, an der knapp 62.000 vietnamesische Konsumenten teilnahmen und sich die Mehrheit für die Vorschläge von Pininfarina aussprach. Vinfast will das erste Auto des Landes in anderthalb Jahren auf den Markt bringen und sich dabei auch der Technik von BMW bedienen. Ziel der Marke ist es, bis zum Jahr 2025 rund eine halbe Million Fahrzeuge zu bauen.