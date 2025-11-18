Pirelli anno 2026 – internationale Fotokunst

Pirelli anno 2026 – internationale Fotokunst – Der Ausgabe 2026 setzt erneut Maßstäbe in der internationalen Fotokunst. Unter der kreativen Leitung des norwegischen Fotografen Sølve Sundsbø widmet sich die Ausgabe dem übergeordneten Motiv der Elemente – Erde, Wasser, Feuer, Luft sowie dem Ätherischen.

Elf bedeutende Persönlichkeiten, darunter Tilda Swinton, Irina Shayk, Venus Williams, Isabella Rossellini und Gwendoline Christie, verkörpern diese naturverbundenen Konzepte in eindrucksvollen, teils surrealen Bildwelten. Sundsbø kombiniert analoge und digitale Techniken, spielt mit Licht, Transparenz und Bewegung und schafft damit eine atmosphärische Tiefe, die den Kalender klar vom klassischen Fashion-Shooting abhebt.

Fotografiert wurde an verschiedenen Schauplätzen in Großbritannien und den USA, die die emotionale und künstlerische Wirkung zusätzlich verstärken. Wie jedes Jahr bleibt der Kalender ein streng limitiertes Prestigeobjekt, das nicht frei verkauft wird – ein kunstvoller Blick auf die Zeit, der nur wenigen vorbehalten ist. Unser Titelbild zeigt Isabella Rossellini