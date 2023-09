Pirelli Driver Flagship Store in Wien eröffnet

Pirelli eröffnete in der Wiener Seestadt den ersten P Zero Flagshipstore. Er wird als Kompetenzzentrum für alles rund um den Auto-Gummi vor allem den Norden Wiens versorgen. Das Konzept P Zero World Authorized Dealer bezeichnet Reifenfachbetriebe, die sich darauf konzentrieren, Bedürfnisse der modernen Automobilität zu erfüllen.

„Wir sind stolz darauf, den ersten Pirelli Dealer in Österreich zu eröffnen und damit ein starkes Signal an den anspruchsvollen österreichischen Markt zu senden“, sagt Erik Vecchiet, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Pirelli. „Mit seinem starken saisonalen Geschäft im Herbst und Frühjahr ist dieses Verkaufsgebiet sehr attraktiv, auch in Anbetracht des schnell wachsenden Wohngebiets in diesem Teil der Stadt.“ Für Kunden mit Elektrofahrzeugen ist auch eine Ladestation auf dem Gelände des Kompetenzzentrums geplant.

Fahrwerk & Dämpfer

Weiters will man künftig auch Dienstleistungen beim Thema Fahrwerk und Stoßdämpfer anbieten, zudem ist auch an ein Reifenservice für Motorrädern angedacht. Derzeit sind 10 Mitarbeiter unter der Leitung von Rushan Veliu, dem Geschäftsführer und Inhaber Reifenzentrum Seestadt tätig, zeitnah sollen es bis zu 16 sein.

Man ist sich auch über die derzeitige problematische Verkehrsanbindung dieses Stadtteils bewusst, aber die Stadtstraße als Verbindung zur Wiener Südosttangente ist bereits im Bau. Zudem gilt auch das Umland der Seestadt wie auch der flächengrößte Bezirk Wiens – die Gesamtfläche der Donaustadt ist größer als Graz. fak

