Pirelli Kalender – Ethan James Green für 2025 verantwortlich.

Der Kalender wurde im Mai und Juni in den Florida Keys aufgenommen und wird im November in London präsentiert. Ethan James Greens besonderer Blick für essenzielle und persönliche Schönheit hat ihn zu einem der interessantesten Fotografen der Gegenwart gemacht. Der in Michigan geborene und in New York lebende Fotograf verbindet die Aufrichtigkeit seines heimatlichen Mittelwestens mit der Weite und Brillanz seiner Wahlheimat.

Das Ergebnis sind Porträts von erstaunlicher Intimität, welche die Essenz seiner Motive einfangen und verstärken. In seiner Arbeit, die sich mit Themen wie zeitgenössischer Identität, Sexualität und Stil beschäftigt, hat er ein Werk geschaffen, das in seiner Tiefe und Perspektive einzigartig ist. Greens erstes Buch, „Young New York“ ist eine Sammlung von Porträts von Freunden und Mitarbeitern. Sie entstanden in den Parks der Innenstadt von New York und dokumentieren die Bandbreite queerer Identität des vergangenen Jahrzehnts.

Sein zweiter Bildband, „Bombshell“ (2024, Baron), untergräbt die Vorstellung der stereotypen „Sexbombe“, indem er das Konzept erforscht und neu interpretiert. Dafür lud er seine Models ein, sich selbst so zu stylen und zu posieren, dass sie ihre persönliche Perspektive auf Weiblichkeit, Glamour und sexuelle Attraktivität verkörpern.

Als Erweiterung seiner höchst persönlichen Vision der New Yorker Künstlergemeinschaft gründete Green im Herbst 2022 die New York Life Gallery. Die Arbeiten von Ethan Green erschienen in Publikationen wie Aperture, Arena Homme +, Dazed, Double Magazine, Foam Magazine, i-D, L’Uomo Vogue, M le Monde, Perfect, The New Yorker, Time, Vogue, Vogue Italia, W Magazine und WSJ Magazine. Zudem hat er mit einer Reihe von Modelabels zusammengearbeitet, darunter Alexander McQueen, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Tom Ford und Versace.

