Plant ZF Beteiligung an Chipfabrik?

ZF plant eine Beteiligung an einer Chipfabrik gemeinsam mit dem US-Konzern Wolfspeed. Mit einer gemeinsamen Investition von mehr als zwei Milliarden Euro, das meldete die Onlineausgabe des „Handelsblatt“. Der Autozulieferer mit Sitz in Friedrichshafen soll sich sich an einem Werk für Siliziumkarbid-Halbleiter (SIC) beteiligen und an einem gemeinsamen Forschungszentrum. Beide Unternehmen wollten sich dazu bisher nicht äußern. Auch die saarländische Landesregierung – die Chipfabrik soll im Saarland entstehen – hält sich bedeckt. (aum)

