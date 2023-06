Plug & Charge für den Ioniq 6

Das europaweite Hyundai Ladeservice „Charge myHyundai“ bietet Plug & Charge für den Ioniq 6. Plug & Charge macht das Laden an öffentlichen Plätzen für die Nutzer angenehmer. Nach Aktivierung der Funktion durch den Kunden wird ein Vertragszertifikat auf dem Fahrzeug installiert. Die Installation dauert etwa zehn Sekunden und sorgt dafür, dass zukünftige Ladevorgänge automatisch stattfinden.

An der Ladesäule erfolgt die automatische Authentifizierung durch die integrierte Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation über das Ladekabel. Der Stromfluss beginnt, sobald das Plug & Charge-fähige Fahrzeug angesteckt ist. Mit Charge myHyundai ist auch die Abrechnung vereinfacht. Selbst bei mehreren Ladevorgängen bei verschiedenen Ladestellenbetreibern, erhalten die Kunden nur eine monatliche Rechnung.

Sicheres Ladeerlebnis

Damit die Funktion richtig arbeitet, müssen Fahrzeug und Ladestation Plug & Charge-fähig sein. Der 6er ist das erste Hyundai-Fahrzeug, das dafür ausgelegt ist. Ionity und Aral Pulse sind zwei Betreiber, die Plug & Charge-fähige Ladepunkte in Europa anbieten. Weitere Betreiber von Ladestationen folgen. Der Ioniq 6 Fahrer kann ganz einfach in der „Charge myHyundai“ App die Filterfunktion „Plug & Charge“ einstellen. Schon zeigt der Ioniq 6 die nächsten Plug & Charge-fähigen Ladestationen an. In Österreich sind das zum Beispiel alle Ionity Ladestationen.

Über 500.000 Ladepunkte

Kürzlich hat Charge myHyundai einen Meilenstein erreicht. Mehr als eine halbe Million Ladepunkte in 30 Ländern in ganz Europa. Neben einer einfachen Suchfunktion für Ladepunkte können Nutzer der Charge myHyundai App von der Navigationsfunktion profitieren. Und Filteroptionen – wie Steckertyp, Ladegeschwindigkeit und Zugangsart – anwenden und von Echtzeit-Updates zu Ladegebühren und Verfügbarkeit profitieren.

