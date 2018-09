Plug-in Hybrid von Peugeot – auch als Allrad

Ab Herbst 2019 wird auch Peugeot Plug-in-Hybridmodelle anbieten. Sie werden in den Baureihen 508 und 3008 eingeführt. Der bekannte 1,6-Liter-Benziner wurde hierfür angepasst. Er ist unter anderem mit einem Starter-Generator und einer speziellen Kühlluftzufuhr ausgestattet.

Der Kunde hat die Wahl

Die Version Hybrid kommt auf 180 PS, während die Allradvariante Hybrid4 200 PS leistet. Der Elektromotor bringt 110 PS, wobei sich die Systemleistung auf 225 PS bzw. 300 PS beim Hybrid4 mit zwei E-Motoren addiert. Geschaltet wird über eine Acht-Gang-Automatik. Die 300-Volt-Lithiumionen-Batterien haben eine Kapazität von 11,8 kWh (Hybrid) und 13,2 kWh (Hybrid4). Damit fährt das Fahrzeug bis zu 50 Kilometer rein elektrisch. Im rein elektrischen Betrieb sind die Peugeot-Modelle bis zu 125 km/h schnell.

Nach nicht einmal 2 Stunden sind die Akkus voll – im besten Fall.

Die Ladeklappe befindet sich links, die Tankklappe für den Verbrennungsmotor rechts. Die Ladekabel sind in einem Fach im Kofferraumboden untergebracht. An der Haushaltssteckdose sind die Batterien nach 7 Stunden wieder voll geladen. An einer verstärkten Steckdose mit 3,3 kW-Ladeleistung und 14A dauert dieser Vorgang 4 Stunden. Wer es ganz eilig hat, lädt an einer Ladestation für Elektroautos mit 6,6kw bzw. 32A Ladeleistung. Nach 1:45 Stunden hat man wieder einen vollen „Stromtank“.

