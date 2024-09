PHEV von Kunden geliebt – von Brüssel ideologisch geächtet

Nicht nur in Europa, auch in China setzt sich der Trend zu Plug-in-Hybriden fort. Das meistverkaufte Elektrofahrzeug in China, der BYD Song, wird überwiegend als PHEV ausgeliefert. Der chinesische Automobilhersteller sieht im Plug-in-Hybrid ein Erfolgsmodell und plant, diesen Erfolg mit dem neuen Modell Seal U auch in Europa fortzusetzen. Der Seal U verspricht eine Reichweite von über 1000 Kilometern, von denen 70 Kilometer rein elektrisch zurückgelegt werden können.

Bedrohung für die PHEVs

Die Europäische Union zeigt sich wie sooft Ideologie ge3trieben kritisch gegenüber der Klimafreundlichkeit von Plug-in-Hybriden. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist der sogenannte „Utility Faktor“, der den elektrischen Nutzungsgrad eines Fahrzeugs bewertet. Die EU zweifelt daran, dass PHEVs häufig genug im elektrischen Modus gefahren werden, um die CO2-Einsparungen zu rechtfertigen. Daher sollen die CO2-Werte dieser Fahrzeuge bereits im nächsten Jahr angepasst werden, was den Herstellern das Einhalten der strengen Flottengrenzwerte erheblich erschweren dürfte.

Antwort der Industrie

Die Automobilindustrie reagiert auf diese Herausforderung mit der Entwicklung von PHEV-Modellen, die eine immer größere elektrische Reichweite bieten. Fahrzeuge wie der Mercedes GLC 300 e und der kommende Volkswagen Golf e-Hybrid schaffen inzwischen über 100 Kilometer rein elektrisch. Dennoch wird der CO2-Ausstoß dieser Fahrzeuge künftig höher bewertet, was sie unter den verschärften EU-Vorgaben in ein ungünstigeres Licht rückt.

Übergangstechnologie mit Potenzial

Trotz der drohenden Verschärfungen sieht die Automobilindustrie weiterhin Potenzial für den Plug-in-Hybrid. Solange die Ladeinfrastruktur für reine Elektroautos nicht flächendeckend ausgebaut ist, könnten PHEVs eine entscheidende Rolle beim Übergang zur Elektromobilität spielen. Sie bieten eine Brücke zwischen der herkömmlichen Verbrennungstechnologie und der vollelektrischen Zukunft, auch wenn ihr langfristiges Überleben von politischen Entscheidungen und technologischen Entwicklungen abhängt.

