Polestar 1 wird auf der Auto China 2018 präsentiert

Mit eiskaltem Rückenwind reist der Polestar 1 zur Auto China 2018 (25. April bis 4. Mai) ins frühsommerliche Peking. Das neue Modell der elektrifizierten Hochleistungs-Marke Polestar hat die erste Bewährungsprobe in Nordschweden bestanden. In Peking präsentiert sich das 2+2-sitzige Performance-Hybridcoupé nun erstmals der breiten Öffentlichkeit im Reich der Mitte. Die Weltpremiere im vergangenen Herbst in Shanghai war ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten worden

Nomen est Omen: Zwei Wochen am Polarkreis

Unweit des Polarkreises musste ein Prototyp zwei Wochen lang verschiedene Probe- und Abstimmungsfahrten bei Temperaturen von bis zu minus 28 Grad Celsius absolvieren. Die Testfahrer haben sich hier besonders auf die aktive Drehmomentverteilung konzentriert. Das System nutzt Elektromotoren an den Hinterrädern mit einzelnen Planetengetrieben. Dabei konnte die Balance des Fahrzeugs auf Eis verbessert werden. (ampnet/Sm)

