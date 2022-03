Polestar 2 mit mehr Reichweite

Der Polestar 2 Standard Range Single Motor ist dank stärkerer Batterie mit mehr Reichweite unterwegs. Die höhere Batteriekapazität von 69 kWh – ein Plus von fünf kWh – erzielt man durch verbesserte Zellchemie. Bedeutet eine um etwa 30 km größere Reichweite. Somit beträgt die Gesamtreichweite des Basismodells bis zu 470 km. Verbesserte Zellchemie bringt den Leistungszuwachs, die stärkere Batterie wird also nicht schwerer. Sie versorgt denselben Elektromotor mit 170 kW/231 PS Leistung und 330 Newtonmeter Drehmoment, der auch in der Long Range Single Motor-Variante zum Einsatz kommt. Die Ladegeschwindigkeit für das DC-Schnellladen hat Polestar auf maximal 130 kW erhöht. Eine verbesserte Ladekurve sorgt dafür, dass der Polestar 2 höhere Geschwindigkeiten länger durchhält.

