Polestar eröffnet ersten „Polestar Space“ in Wien

Polestar eröffnet mit dem ersten „Polestar Space“ als weitere Automarke – nach der Moon City der Porsche Holding – einen Flagshipstore in Wien. Konkret im Hochhaus Herrengasse in der Wallnerstraße 5 im ersten Bezirk. Polestar ist schwedische Premium Elektro Performance Automarke, die Volvo Cars und der Geely Holding 2017 gründeten.

Informieren, betrachten, Probe fahren

Im neuen Polestar Space kann man die Fahrzeuge – Polestar 1 ebenso wie Polestar 2 – nicht nur betrachten, sondern auch Probe fahren. Wer hinter dem Steuer Platz nehmen möchte, bucht seinen Test-Drive-Termin online unter polestar.com. Vor Ort stehen außerdem Polestar-Spezialisten zur Verfügung. Um Konsumenten sowohl zu den Modellen als auch zum Thema Elektromobilität zu beraten. Der Kaufprozess selbst erfolgt aber digital. Wann und wo Kunden möchten. Denn im Polestar Space entfällt der traditionelle Kaufdruck.

Digital First

„Polestar folgt dem Motto digital first. Wir sind eine Marke, die das traditionelle automotive Geschäftsmodell neu denkt und die Beziehung zu den Kunden neu definiert. Während wir den Kaufprozess ausschließlich online abwickeln, sind die Polestar Spaces Orte des Erfahrens und Entdeckens. Sie laden dazu ein, sich inspirieren und informieren zu lassen. Und das ganz ohne Verkaufsdruck“. So Thomas Hörmann, Managing Director Polestar Österreich. Und weiter: „Die Eröffnung des ersten Polestar Space in Wien markiert einen wichtigen Meilenstein. Unser Ziel ist es, österreichweit zusätzliche Angebote zu schaffen. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, auch in ihrer Nähe Testfahrten zu absolvieren und elektrische Performance zu erleben“.

Zusätzliche Test Drive Angebote sind in Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg geplant.

