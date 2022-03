Polestar O2 – Ein Cabrio-Konzept

Polestar hat mit dem O2 ein Cabrio-Konzept für ein E-Cabrio präsentiert. Der 2+2-Sitzer greift Stilelemente der Studie Precept auf und verfügt über ein abnehmbares Hardtop mit Panoramaverglasung. Im Innenraum kommt im Sinne der Nachhaltigkeit an den weichen Stellen recyceltes Polyester zum Einsatz.

Das Chassis besteht aus Aluminium. Als Gag führt der Polestar O2 eine autonome Video-Drohne mit. Die ist hinter den Rücksitzen in das Fahrzeug integriert. Sie folgt dem Cabrio automatisch mit bis zu 90 km/h und kann die Fahrt aus der Luft aufzeichnen. Polestar will in diesem und in den kommenden beiden Jahren jeweils ein neues Modell auf den Markt bringen. Ein Cabrio ist da allerdings noch nicht dabei.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp