Polo R Supercar mit 600 PS

Supercar für die nächste Rallyecross-Weltmeisterschaft

Unter einem dünnen Seidentuch verbarg sich der neue Polo für die Rallyecross-Weltmeisterschaft 2018 bis zu seiner Präsentation im Volkswagen-Pavillon der Autostadt. An diesem ungewöhnlichen Ort präsentierte Volkswagen Motorsport die optimierte WRX-Sieger-Rennmaschine gemeinsam mit der Volkswagen R GmbH und dem Petter Solberg Rallyecross-Team Volkswagen Schweden (kurz PSRX Volkswagen Schweden). Das Polo R Supercar mit rund 600 PS soll dasselbe Team wie im Vorjahr in seiner zweiten WRX-Saison den Titel verteidigen. Diesmal war aber nicht nur die Fachpresse geladen.

Die Fan-Nähe ist sehr groß

„Harte Reifen-an-Reifen-Duelle, spektakuläre Drifts und gekonnte Überholmanöver sind die Zutaten, die das Publikum der Rundrennen begeistern,“ schwärmt Volkswagen Motorsport Chef Sven Smeets. Hinzu kommen die große Fan-Nähe auf den Wochenendevents und das besondere Rennformat. Diejenigen, die nicht am Streckenrand stehen können, können die WRX-Events optimal über die sozialen Medien verfolgen

Gäste waren bei der Pressekonferenz ebenfalls

eingeladen

Zum ersten Mal wurde eine Pressekonferenz für die Gäste der Autostadt geöffnet. Reger Andrang war die Folge. Besonders die Kinder zeigten sich fasziniert und flitzten blitzschnell zu dem neuen WRX-Polo, um Fotos mit den Piloten zu machen. Teamchef und gleichzeitig einer der beiden Piloten ist der ehemalige Rallye- und Rallycross-Weltmeister Petter Solberg aus Norwegen. Der zweite Fahrer des Teams PSRX Volkswagen Schweden ist der amtierende WRX-Champion Johan Kristoffersson aus Schweden. Beide freuten sich sichtlich über das große Publikumsinteresse und beantworteten geduldig die Fragen der Fans.

Volkswagen Motorsport und PSRX arbeiten eng zusammen

Jost Capito, Geschäftsführer Volkswagen R GmbH, freut sich auf neue die Kooperation in der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft: „Volkswagen R hat seit jeher Inspiration und Leidenschaft aus dem Rennsport bezogen. Diese Qualitäten werden wir nun aktiv in einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Volkswagen Motorsport und dem Team PSRX ausbauen.“

Auftakt ist am 14./15. April

Die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft wird über zwölf Läufe auf drei Kontinenten ausgetragen. Die Saison beginnt am 14./15. April in Barcelona (E) und endet mit dem großen Finale am 24./25. November in Kapstadt (SA)