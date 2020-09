Neu – Popup Store zum Thema E-Mobilität in Wien

Mit dem neuen Mooncity Projekt als Pop-up-Store öffnete man in der Wiener Mariahilfer Straße ein außergewöhnliches Erlebniszentrum für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Es ist neben der Ende 2019 eröffneten Mooncity in Salzburg ein weiterer Meilenstein für Moon, einer Marke der Porsche Holding Salzburg. Der Popup Store informiert umfassend zum Thema E-Mobilität und trägt damit zum grundlegenden Systemwechsel in eine dekarbonisierte Zukunft bei.

Die batteriebasierte E-Mobilität ist die im Moment vielversprechendste und in großem Maßstab am schnellsten verfügbare CO2-neutrale Technologie. Um ihr zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es ebenso eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur.

Salzburg und Wien: zwei Erlebniswelten für E-Mobilität

Moon ist Namensgeber für das – neben der Mooncity in Salzburg – zweite spannende Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität. Hier wird die Zukunft der Mobilität bei freiem Eintritt für alle be- und angreifbar. Dazu wurde das Format der Pop-up-Stores gewählt. Diese sind existierende Geschäftslokale, die nur für einige Wochen speziell inszeniert werden. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Daher die Begrifflichkeit „Pop-up“. In Wien ist ´noch bis 31.12.2020 in der Mariahilfer Straße 53 geöffnet.

