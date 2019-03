Porsche 911 Carrera Cabrio – Open Air-Glückseligkeit

Zwölf Sekunden dauert es bis zur Open Air-Glückseligkeit im Porsche 911 Carrera Cabrio. So kurz braucht es, bis das Dach geöffnet ist. Leichter ist es auch und gut gedämmt. So gut, dass Fahrer und Beifahrer in geschlossenem Zustand von keinem Extra-Geräusch gestört werden.

Die Änderungen an der bullig-breiten Karosserie im Vergleich zum Coupé beschränken sich aufs Dach und alles, was für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgt. Der Rohbau besteht nur noch zu 30 Prozent aus Stahl, der Rest aus Aluminium.

Motorisierung

Im Cabriolet steckt der gleiche Motor wie im Coupé: der Sechszylinder in Boxeranordnung im Heck mit knapp drei Litern Hubraum und 450 PS und 530 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht mit dem Sport Plus-Paket für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 3,5 Sekunden. Der Neue schafft den Sprint 0,4 Sekunden schneller. Höchstgeschwindigkeit: 306 km/h.

Das Cabrio ist mit Hinterachsantrieb (S) und Allradantrieb (4S) zu haben. Das neue, schneller arbeitende Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erlaubt eine größere Spreizung. Ein Hand-Schaltgetriebe wird wahrscheinlich folgen.

Schneller, weniger Verbrauch

Er ist schneller als sein Vorgänger, verbraucht nach NEFZ aber weniger – im Schnitt knapp unter 9 Liter. Die Kohlendioxidemission liegt bei 206 g/km. Effizienzeinstufung F. Und er fährt sich wie das Coupé. Mit Präzision und hohen Kurvengeschwindigkeiten bietet er den Komfort, der den 911er auch alltagstauglich macht.

Der Innenraum wirkt optisch und haptisch sorgfältig gestaltet. Traditionelle Details: Zündschloss links und ein großer, mittiger Drehzahlmesser. Der Kofferraum: 134 Liter Fassungsvermögen.

Wet Mode

Auch das Cabrio bietet wie das Coupé den „Wet Mode“. Er nimmt bei Nässe die Spitze, wenn man es will. Ebenfalls neu: eine Nachtsichttechnik, die auf Personen oder Wild am Fahrbahnrand hinweist. Und die auch mit LED-Scheinwerfern gezielt anblinkt. Der neue 911er schafft beeindruckend den Spagat zwischen Fahrleistung und Reisekomfort. Zwischen Sport- und Reisewagen.

