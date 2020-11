Porsche 911 & Embraer Phenom – Exklusives Duo

Mit dem Porsche 911 und der Embraer Phenom stellen Porsche und Embraer ein exklusives Duo vor. Ein Duo aus Sportwagen und Privatjet. Wer sich für eine spezielle Edition des Business-Jets Embraer Phenom 300E entscheidet, kann dazu einen passend individualisierten Porsche 911 Turbo S bekommen. Das mit zehn Einheiten streng limitierte Angebot trägt den Namen „Duet“. Das Projektteam bestand aus Mitgliedern von Embraer in den USA, von „Style Porsche“ in Weissach (D). Und der Porsche-Exclusive-Manufaktur in Stuttgart sowie dem Studio F.A. Porsche in Zell am See.

Exklusives Duo Porsche 911 & Embraer Phenom – Gemeinsamkeiten

Gemeinsam haben Sportwagen und Jet die Zweifarb-Lackierung in glänzendem Platin silbermetallic und mattem Seidenglanz-Jetgraumetallic. Mit Zierstreifen in Brillantchrom und Speedblau. Für die Zusammenarbeit hat man eigens ein Logo entworfen. In beiden Produkten findet sich an Exterieur und im Interieur das „Duet“-Logo als Prägung. Auf den Kopfstützen und der Limitierungsplakette. Am 911 Turbo S steht die individuelle Registrierung des jeweiligen Jets auf der Unterseite des Heckflügels. Und an den Wangen des Fahrzeugschlüssels. Die Blenden der Einstiegsleisten in den Türen tragen einen rot beleuchteten und „No step“-Schriftzug.

Details am 911er Turbo S

Bei dem im Rahmen der Kooperation entstandenen und 478 kW/650 PS 911 Turbo S hat Porsche erstmals eine glänzende und eine seidenglänzende Lackierung miteinander kombiniert: Der obere Teil des 911er ist in Platinsilbermetallic gehalten. Der untere in Jetgraumetallic. Über Seitenteile und Türen läuft ein Zierstreifen mit Linien in Brillantchrom und Speedblau. Die gesamte Lackierung erfolgt von Hand. Auch die Leichtmetallräder im Exclusive-Design sind in Platinsilbermetallic lackiert. Sie besitzen am Felgenhorn Linien in Speedblau. Die seitlichen Lufteinlässe und die Leisten der Seitenscheiben, in Brillantchrom, greifen ein Designmerkmal der Jet-Triebwerke auf. Auf der B-Säule sitzt ein besonderes Emblem. Neben dem Logo, entsprechend der limitierten Stückzahl, zehn kleine rechteckige Felder. Eines davon ist blau. Jeder Kunde kann dessen Platzierung auswählen. Stellvertretend für sein Exemplar von zehn. Das Emblem wiederholt sich an der Außenseite des Jets.

Auch im Innenraum ein besonderes Farbschema. Eine Kombination aus schwarzem und kreidefarbenem Leder. Die schwarzen Lederflächen zieren Nähte in Speedblau. Das Lenkrad trägt die zweifarbige Lederkombination, passend zum Steuerhorn des Jets. Das Interieur-Paket Carbon ist serienmäßig an Bord und in Hochglanz ausgeführt. Der Dachhimmel ist mit kreidefarbenem Alcantara bezogen. Die Vordersitze besitzen ebenfalls Dekorelemente aus Hochglanz-Carbon. Das Zifferblatt der Stoppuhr des Sport-Chrono-Paketes besitzt einen aufgedruckten künstlichen Horizont. Der vordere Gepäckraum ist von Hand ausgekleidet. Mit schwarzem Leder mit speedblauen Kontrastnähten. Ein Indoor-Car-Cover mit „Remove before flight”-Anhängern ist ebenfalls Bestandteil des Duet.

Das Exklusive Duo Porsche 911 & Embraer Phenom als Weihnachtspaket? Man gönnt sich ja sonst nichts.

