Porsche 911 GT3 – Für Rundstrecke und Straße

Porsche bringt zum 25-jährigen Jubiläum einen neuen 911 GT3. Er ist in zwei Varianten erhältlich: als rennstreckenaffiner zweisitziger Sportwagen mit Heckflügel und als dezentere – wahlweise viersitzige – Straßenversion mit Touring-Paket. Mit dem Weissach- und dem Aufpreis freien Clubsport-Paket für den Motorsport sowie dem Leichtbau-Paket für den Touring lassen sich beide je nach Geschmack und Einsatzzweck zusätzlich individualisieren.

Der 4,0-Liter-Boxermotor leistet bei verschärften Abgasnormen auch im Jubiläumsjahr 510 PS und 450 Newtonmeter, trifft aber auf weniger Fahrzeuggewicht. So reduziert das Aluminium-Leichtbaurad die ungefederten Massen in Summe um mehr als 1,5 Kilogramm. Optional stehen mit dem Weissach-Paket bzw. dem Leichtbau-Paket Magnesium-Räder zur Wahl. Sie sparen neun Kilogramm ein. Eine neue Lithiumionen-Leichtbau-Batterie spart ebenfalls vier Kilo. In der leichtesten Konfiguration wiegt der neue 911 GT3 lediglich 1420 Kilogramm.

Getriebe & Fahrwerk

Das Getriebe wurde kürzer übersetzt. Mit Doppelkupplungsgetriebe beschleunigt der GT3 in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 311 km/h. Der Handschalter benötigt 3,9 Sekunden und ist zwei Stundenkilometer schneller. Das Fahrwerk der neuen Modelle wurde auch dank Anleihen beim GT3 RS verfeinert, der Abtrieb erhöht und die Nickneigung reduziert.

Die neuen GT3 verfügen über ein geschärftes Design an Front und Heck sowie eine daran angepasste Aerodynamik. Bei beiden Varianten erhöhen eine neue Kontur des Frontdiffusors, eine verbesserte Form der Buglippe und modifizierte Finnen am Unterboden den Abtrieb und optimieren den Luftstrom. Neu gestaltete Matrix LED-Hauptscheinwerfer, die beim 911 GT3 optional mit weißem Akzentring erhältlich sind, bündeln alle Lichtfunktionen des 911 und machen die Zusatzleuchten in der Frontschürze überflüssig. Dies ermöglicht eine vergrößerte Lufteinlassfläche und eine klar strukturierte Optik. Am Heck sind Diffusor, Lufteinlässe und Heckdeckel neu gestaltet. Der Heckflügel des 911 GT3 mit Weissach-Paket erhält neue, angewinkelte Sideplates.

Neuigkeiten bei Interieur & Exterieur

Mit dem Modellwechsel ist erstmals das Touring-Paket direkt ab Marktstart erhältlich. Die Bezeichnung „Touring-Paket“ geht auf eine Ausstattungsvariante des 911 Carrera RS 2.7 aus dem Jahr 1973 zurück. Es gehört seit 2017 zum GT3-Programm. Im neuen 911 GT3 gewinnt es noch mehr an Eigenständigkeit, symbolisiert durch den Schriftzug „911 GT3 touring“ auf dem Heckdeckelgitter. Der 911 GT3 mit Touring-Paket verzichtet auf den feststehenden Flügel. Ein ausfahrbarer Heckspoiler mit Abrisskante, der so genannte Gurney-Flap, und ein angepasstes Finnen-Design am Unterboden sorgen für die aerodynamische Balance. Der Innenraum bietet eine hochwertige Lederausstattung und ein klassisch-sportliches Ambiente. Erstmals ist optional eine Hintersitzanlage für die Ausführung mit Touring-Paket erhältlich.

Ebenfalls auf Wunsch gibt es einen neuen Leichtbau-Sportschalensitz mit klappbarer Rückenlehne und Sitzschale aus CfK. Der Sitz ist mit einem integrierten Thorax-Airbag, elektrischer Höhen- und manueller Längseinstellung ausgestattet, optional ist eine dreistufige Sitzheizung erhältlich. Ein Teil der Kopfstützenpolsterung lässt sich herausnehmen. Dies verbessert für die meisten Fahrer die Ergonomie, wenn beim Rundstreckeneinsatz ein Helm getragen wird. Auch der optionale Überrollbügel demonstriert die Nähe zum Motorsport.

Grundpreis & Extras – Der Porsche 911 GT3 ist ab Ende des Jahres zu Preisen ab 300.967,00 Euro erhältlich. Der Preis für das Weissach-Paket war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Exklusiv für Besitzer des 911 GT3 und des 911 GT3 Touring gibt es wieder jeweils einen speziell gestalteten Chronographen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp