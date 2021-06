Porsche 911 GT3 – Mit Touring-Paket

Für den vom Rennsport inspirierten 911 GT3 bietet Porsche auf Wunsch mit Touring-Paket an. Ein bereits beim Vorgänger beliebtes Extra. Erstmals ist dabei ohne Aufpreis auch auch das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe möglich. An Stelle des Sechs-Gang-Schaltgetriebes. Auffälligster optischer Unterschied beim Touring: der Verzicht auf den feststehenden Heckflügel. Für den nötigen Abtrieb bei hoher Geschwindigkeit sorgt ein automatisch ausfahrender Heckspoiler.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die silberfarbene Leisten aus hochglanzeloxiertem Alu an den Seitenscheiben. Auch die Endrohrblenden der Sportabgasanlage sind silberfarben. Im optionalen Touring-Paket Exterieur in Schwarz sind diese Elemente in Schwarz (seidenglanz) ausgeführt. In diesem Fall gibt es auch dunkel eingefärbte Bugleuchten.Das Bugteil ist komplett in Exterieurfarbe lackiert. Über dem Motor sitzt ein Heckdeckelgitter mit dem Schriftzug „GT3 touring“.

Porsche 911 GT3 – Touring-Paket auch beim Interieur

Die Innenausstattung bietet erweiterte Lederumfänge in Schwarz. Aus schwarzem Leder: Der Lenkradkranz und der Schalt-/Wählhebel. Sowie der Deckel des Ablagefachs der Mittelkonsole, die Armauflagen in den Türverkleidungen. Und die Türzuziehgriffe.

Die Vorderseite der Schalttafel und das seitliche Oberteil der Türverkleidung haben eine spezielle Oberflächenprägung. Porsche bietet Käufern des GT3 mit Touring-Paket darüber hinaus einen besonderen Chronographen an. Ausgestattet ist die Uhr mit einem Werk mit Flyback-Funktion. Der in der eigenen Schweizer Uhrenmanufaktur gefertigte Chronograph ist exklusiv Besitzern des Fahrzeugs vorbehalten.

Porsche bietet den 911 GT3 mit Touring-Paket ab 221.206 Euro inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung an. Das Touring-Paket ist als Serienausstattung ohne Aufpreis enthalten.

