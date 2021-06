Porsche 911 GTS mit mehr PS

Porsche erweitert die 911-Reihe um den GTS mit mehr PS. Sein Sechszylinder-Boxer hat 353 kW/480 PS. Das sind 30 PS mehr als beim aktuellen 911 Carrera S. Und beim vorherigen 911 GTS. Den neuen 911 GTS gibt es als Coupé und Cabrio. Jeweils mit Heck- oder Allradantrieb sowie als Targa 4 GTS mit Allradantrieb. Die Kraft überträgt ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe oder auf Wunsch die Siebengang-Schaltung. Das Fahrwerk ist GTS-spezifisch abgestimmt. Die Hochleistungsbremse stammt aus dem 911 Turbo.

Motor und Fahrwerk

Der aufgeladene, 3-Liter-Boxer liefert ein maximales Drehmoment von 570 Newtonmetern, 20 Nm mehr als beim Vorgänger. Für den Sprint von 0 auf 100 braucht der 911 Carrera 4 GTS Coupé mit Doppelkupplungsgetriebe 3,3 Sekunden. Damit ist er drei Zehntel schneller als der Vorgänger. Alternativ ist für alle 911 GTS ein Siebengang-Schaltgetriebe mit besonders kurzen Schaltwegen verfügbar.

Das vom 911 Turbo abgeleitete Fahrwerk hat das Porsche Active Suspension Management (PASM). Es ist bei Coupé und Cabriolet mit dem um 10 mm tiefergelegten Sportfahrwerk kombiniert. Von den Turbo-Modellen stammt auch das Konzept mit Helper-Federn an der Hinterachse. Dadurch sind die Hauptfedern bei allen Fahrzuständen unter Spannung. Der Ausfederweg bleibt erhalten.

Details

Typisch für den Porsche 911 GTS mit mehr PS sind auch zahlreiche schwarze oder abgedunkelte Details am Exterieur. Darunter auch der charakteristische Bügel samt Targa-Schriftzug des 911 Targa 4 GTS. Weitere in Schwarz Seidenglanz lackierte Elemente: Die Lippe des Bugspoilers, die Leichtmetallräder mit Zentralverschluss und die „GTS“-Schriftzüge an den Türen und am Heck. Weiters die Lamellen des Heckdeckelgitters sowie die beiden Endrohrblenden der Sportabgasanlage. Optional lässt sich ein Exterieur-Paket auswählen, bei dem diese und weitere Details in hochglänzendem Schwarz Hochglanz sind.

Auch im Interieur ist Schwarz die dominierende Farbe. Dazu kommen Elemente aus dem Mikrofaser-Material Race-Tex. Mit an Bord ist die jüngste Generation des Porsche Communication Management (PCM). Und das Sport-Chrono-Paket Track Precision-App sowie eine Reifentemperaturanzeige. Die Dämmung im Innenraum hat Porsche reduziert, um den Fahreindruck akustisch zu verstärken.

Pakete

Grundsätzlich verfügen alle 911 GTS-Modelle über das Sport-Design-Paket. Mit eigenständigen Verkleidungen von Bug, Seitenschwellern und Heck. Bei den serienmäßigen LED-Hauptscheinwerfern sind der Kranz der Scheinwerfer und die Einfassung des Tagfahrlichts abgedunkelt. Am Heck kommen eigenständige Leuchten zum Einsatz.

Das erstmals verfügbare optionale Leichtbau-Paket kommt voraussichtlich im November. Es spart rund 25 Kilo Gewicht. Das Paket beinhaltet leichte Vollschalensitze aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CfK). Außerdem Leichtbauglas an Seiten- und Heckscheiben sowie eine Leichtbaubatterie. Und es entfallen die Rücksitze. Dazu kommt die bei dieser Ausstattungskombination eine serienmäßige Hinterachslenkung.

