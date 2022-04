Porsche 911 Sport Classic – Sammlerstück

Mit dem neuen 911 Sport Classic stellt Porsche ein weiteres Sammlerstück aus der Heritage Design Strategie vor. Die auf 1.250 Exemplare limitierte Kleinserie der Porsche Exclusive Manufaktur lässt den Stil der 60er und frühen 70er Jahre wiederaufleben. Das Fahrzeug ist optisch vom Ur-911 (1964 – 1973) und insbesondere dem 911 Carrera RS 2.7 (1972) inspiriert. Bestellen kann man den neuen 911 Sport Classic in Österreich ab sofort zu Preisen ab 370.405 Euro. Zu den Händlern kommt er ab Juli 2022.

Die Designabteilung „Style Porsche“ interpretiert gemeinsam mit der Porsche Exclusive Manufaktur ikonische 911-Modelle und Ausstattungen der 1950er- bis 1980er-Jahre neu. Und sie greift gestalterische Merkmale wieder auf. Insgesamt will Porsche vier Kleinserien auflegen.

Historische Design-Elemente, neu interpretiert

Charakteristische Merkmale des Sport Classic sind die breiten, sonst nur den Turbo-Modellen vorbehaltenen Karosserie, der Heckspoiler im legendären „Entenbürzel“-Design und das Doppelkuppeldach.

Im Innenraum schmückt das ikonische Stoffmuster Pepita die Türspiegel und die Mittelbahnen der Sitze. Die Bi-Color-Semianilin-Lederausstattung in Schwarz/Classic Cognac sorgt für einen eleganten Kontrast zum Exterieur.

Aktuell stärkster handgeschalteter Elfer – 550 PS

Der 3,7 Liter große Sechszylinder-Biturbo-Boxer mobilisiert 405 kW/550 PS für den Hecktriebler. Damit ist er in Verbindung mit dem Siebengang-Getriebe ist das Sammlerstück Porsche 911 Sport Classic der aktuell stärkste handgeschaltete Elfer. Die Auto-Blip-Funktion gleicht beim Herunterschalten die Drehzahlunterschiede zwischen den Gängen mit gezielten Zwischengasstößen aus. Der serienmäßige Sportauspuff mit noch „emotionalerem Sound-Erlebnis“ ist speziell auf das Modell abgestimmt. Das vom Turbo und GTS abgeleitete Fahrwerk verfügt über die aktive Stoßdämpferregelung und legt das Fahrzeug einen Zentimeter tiefer.

Exklusive Außenfarben, Chronograph

Alternativ zum exklusiven und an den Porsche 356 angelehntem Sportgraumetallic ist der klassisch angehauchte 911 auch in Schwarz, Achatgraumetallic, Enzianblaumetallic und in individueller Wunschfarbe erhältlich. Lackierte Doppelstreifen auf Fronthaube, Dach und Heckspoiler in hellem Grau betonen die sportliche Optik. Jeder Käufer erhält dazu einen hochwertigen, exklusiven Chronographen,orientiert am 911 Sport Classic Design.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp